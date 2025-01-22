2020年に弱冠18歳でイングランド代表デビューを飾ったメイソン・グリーンウッド。名門マンチェスター・ユナイテッドで育成され、将来を嘱望される逸材だった。だが、2022年に女性に対する性的暴行未遂容疑などで逮捕されると不起訴となったものの、クラブ内の女性スタッフらから反発があったとされ、ユナイテッドではプレーに復帰できず。昨夏にマルセイユに移籍することになったが、フランスではリーグトップの12ゴールを叩き出す