昨年行われたパリ五輪でU-23日本代表の10番を背負った斉藤光毅。小柄で俊敏な23歳のアタッカーは、今季から英2部QPRでプレーしているが、21日のハル・シティ戦で嬉しい移籍後初ゴールを決めた。後半12分から出場すると後半25分に値千金の決勝ゴールをマーク！ほぼ角度ゼロの位置からGKの頭上を抜くようなシュートを叩き込み、現地実況「Wow！Brilliant Goal！」と唸っていた。日本代表、2026年W杯で「背番号10」を背負いうる4人2-1