お正月恒例の『鶴瓶&ナイナイのちょっとあぶないお正月』が、今年2025年も1月1日（水）にABEMAで配信された。【映像】蛍原徹、真横で美女が服を脱ぎだして大興奮！お正月の名物番組『志村&鶴瓶のあぶない交遊録』の志を受け継ぐ同番組では、今回もおなじみの企画「元祖 英語禁止ボウリング」を実施。笑福亭鶴瓶とナインティナイン（岡村隆史・矢部浩之）、進行役の山里亮太、そして、鶴瓶とチームを組むタッグパートナーと