女優の臼田あさ美（40歳）が12月30日、ロックバンド・OKAMOTO'Sのオカモトレイジ（33歳）との離婚を発表した。臼田はこの日、「私事で大変恐縮ですが、この度、オカモトレイジと臼田あさ美は話し合いを重ねた結果、離婚いたしましたことをご報告させて頂きます。共に過ごした時間に、感謝しかありません」と報告。そして「これからもお互いを尊敬尊重していくため、たどり着いた答えです。子育てにおきましては、親として