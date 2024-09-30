山形県大江町できょうリニューアル工事を行っていた道の駅がプレオープンしました。 【写真を見る】大江町で道の駅がプレオープン！ 食べ物にも建物にも大江町の魅力がたくさん！（山形） 地元の人のみならず、立ち寄った県内外の人が滞在できる工夫がされていました。 ２６年ぶりにリニューアルし、きょう、プレオープンしたのは道の駅おおえ「コラマガセ」です。 愛称は最上川舟歌の一節から