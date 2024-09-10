9日午前、キム・スヒョンがファンミーティング「EYES ON YOU」を終えて、仁川（インチョン）国際空港を通じて、インドネシア・ジャカルタから帰国した。・【PHOTO】キム・スヒョン、ファンミーティングのためインドネシアへ出国（動画あり）・キム・スヒョン、日本ファンミーティング「EYES ON YOU」9月8日にCSテレ朝チャンネル1にて放送