「RIIZE」と並ぶ山本由伸にファン歓喜の声K-POPアイドルに並ぶドジャース・山本由伸投手に胸をときめかせるファンが続出した。22日（日本時間23日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦を前に韓国の人気アイドルグループ「RIIZE（ライズ）」がドジャースタジアムを訪問した。試合前には、それぞれのメンバーの名前が入ったホームユニホームを着用。山本やミゲル・ロハス内野手と写真撮影を行う場面もあり、試合イベントの「コリ