日本のドイツ撃破後が話題サッカーのカタール・ワールドカップ（W杯）は、E組の日本は23日のドイツ戦で2-1の番狂わせを起こし、世界を驚かせた。会場のメディアセンターでは、ドイツ敗戦を喜ぶメディアがいたという。英紙が「ドイツの敗戦をみんなが楽しんでいた」と理由を報じた。「記者席とドーハのメインメディアセンターでは、試合後に大きな歓喜が起きた。マット・バーロウ記者はドイツのような国が敗戦するのを見ることを
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