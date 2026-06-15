商談の「その場」で即提案！相続FP協会のAIライフプランツール「ChocoPLAi」が住宅・保険業界の営業効率を劇的に変える。わずか5分の分析で、経験の浅い担当者でも顧客を逃さない具体策を提示。

一般社団法人相続FP協会

【 5分のスピード解析】 顧客自身がスマホで入力後、即座に高度な生涯キャッシュフロー診断が完結。

【商談戦略の自動生成】 AIが顧客の潜在リスクを分析し、最適な営業トークや提案プランを提示。

【 属 人 化 の 解 消 】 新人営業でも、ベテラン水準のロジカルなライフプラン提案が可能に。

【マーケティング集計】 相談データを一元管理し、自社の集客・成約傾向の分析ツールとしても機能。

1. 開発の背景：住宅・保険営業が直面する「タイムラグ」と「属人化」の課題

現在、住宅業界や生命保険業界の営業現場において、成約率を大きく左右するのは「顧客の購入熱量が最も高まっている瞬間」を逃さずに最適な提案ができるか否かです。しかし、従来のライフプランニング（資金計画）の提示フローでは、ヒアリングからシミュレーション結果の提示までに数日から1週間ほどのタイムラグが発生しがちでした。この期間の間に顧客の検討熱量が低下したり、ネット上の他社情報に埋もれてしまう時間的機会損失が大きな課題となっていました。

さらに、顧客の潜在ニーズを汲み取った高度な資金提案を行うには、税制や社会保障制度、相続に関する深い専門知識が必要であり、売上が一部のベテラン営業へ属人化する原因にもなっていました。入社間もない若手担当者は商品のスペック説明に終始せざるを得ず、価格競争に巻き込まれやすいという構造的限界がありました。

一般社団法人相続FP協会は、これらの課題を根本から打破するため、当協会が培ってきた数千件におよぶ相続・資金相談のコンサルティングノウハウをAIアルゴリズム化。誰でも・その場で・わずか5分でプロフェッショナルな分析と提案を完結できるAIライフプランニングツール「ChocoPLAi（チョコプライ）」を開発し、本格的な提供を開始いたしました。

2. AIライフプランニングツール「ChocoPLAi」の主要機能

「ChocoPLAi」は、単に将来の収支をグラフ化するだけのシミュレーションソフトではありません。営業成果（成約）に直結させるための実戦的な機能を備えています。

１. 顧客を退屈させないスマートフォン専用の入力UI

顧客は自身のスマートフォンから、チャット形式で質問に答えるように直感的に情報を入力できます。従来のソフトで挫折の原因となっていた細かな保険料や年金見込額などの複雑な項目を大幅に簡略化し、独自の統計データとAIの推計ロジックを掛け合わせることで、最小限の手間で精度の高い生涯キャッシュフローを算出します。

２. 面談を止めない5分間の超高速解析エンジン

顧客が「送信」を押してからわずか5分で、最新の税制や物価上昇リスク、教育資金動向、住宅ローン金利シミュレーションを網羅した多角的な分析を実行。展示場での接客やオンライン商談の最中に「その場」で結果を提示できるため、面談の流れを遮ることなく次の具体的な提案へ移行できます。

３. AIが導き出す「商談戦略アドバイス」機能

顧客の入力結果に基づき、AIが**「この世帯の潜在的リスクはどこか」「どのタイミングで資金が逼迫しやすいか」「商談でまずどの話題から切り込むべきか」**という具体的な提案の方向性（商談戦略）を、営業担当者専用 of 管理画面に即座に出力します。これにより、経験の浅い若手でもベテラン同等のロジカルなアプローチが可能となります。

４. 組織の成果を最大化するマーケティングダッシュボード

管理画面では、これまで個人のPC内にブラックボックス化していた顧客データを一元化。企業全体として「今月来場した顧客の平均世帯年収」「最も多い将来の不安要素」「成約に至りやすいライフプランの傾向」をリアルタイムで統計・グラフ化し、次なる集客戦略や広告の訴求内容へ即座にフィードバックできます。

3. 業界別の具体的な導入メリット

住宅メーカー・工務店

予算に対する顧客の漠然とした不安をその場で解消できず、他社への目移りや検討長期化を招いていた。初回来場時にその場で将来の修繕費や教育費を見据えた「安全な予算」を提示でき、競合を圧倒する信頼を獲得。

生命保険・金融代理店

家計の見直しヒアリングに多大な時間がかかり、顧客の心理的負担と担当者のスキル負担が大きかった。5分で将来のキャッシュフローの「谷（資金不足期）」を視覚化。顧客自身が対策の必要性に気づくストレスフリーな商談へ。

士業・不動産コンサル

相続・家族信託の提案において、対策を講じなかった場合の資産の目減りスピードを数値で示すのが困難だった。現状維持と対策後の資産推移を並列して視覚化。認知症による資産凍結リスクを定量的に示せるため成約率が激増。

4. 「ChocoPLAi」活用の5ステップフロー

Step 1：導入勉強会

貴社の取扱商品の特性に合わせてAIの分析ロジックをチューニングし、営業現場で即座に効果を出すための実践的なトークノウハウを伝授する勉強会を開催します。

Step 2：アカウント発行

企業ごとの管理画面および各営業担当者用のアカウントを発行。クラウドサービス（SaaS）のため、面倒なインストールは不要で、ブラウザから即座に運用可能です。

Step 3：URL・QRコード発行

管理画面から顧客専用のURLやQRコードをワンクリックで発行。商談テーブルへの設置や、メール・LINE等で手軽に共有できます。

Step 4：5分のスマホ入力＆AI分析

顧客がスマホで入力を進めるとステータスがリアルタイムで反映。送信から5分で「顧客向けPDF診断書」と「営業向け商談戦略アドバイス」が生成されます。

Step 5：マーケティング・組織分析

相談データが蓄積されることで、「成約顧客」の傾向を自動分析。自社の強みが最も活きるターゲット層の特定や、組織全体の営業平準化を強力にサポートします。

5. 代表理事 山本 祐一 のコメント

「私たち一般社団法人相続FP協会は、2030年までに全国すべての都道府県において、正しい家族信託、相続知識、そして本当に安心できるライフプランニングを提供できるプロを配置するという志を掲げ、自らキャンピングカーで全国を行脚してまいりました。その中で地方の工務店様や保険代理店様から伺ったのは、『営業の経験が浅く高度なお金の話ができない』『ライフプラン作成に時間がかかり機会を逃す』という切実な声でした。そういった声にお応えするために、これまでの経験と知識活かした、AIライフプランニングソフトの開発に着手しました。

『ChocoPLAi（チョコプライ）』には、『ちょこっとライフプランをAIを使って』をテーマに『いつでも、どこでも、誰でも手軽にライフプランを』という想いを込めています。しかし、裏側で走るAIの解析ロジックは、私たちが数々の複雑な相続・資金相談を解決してきたプロのコンサルティングフローそのものです。このツールを通じて、お客様が将来を真剣に考えている『その瞬間』を逃さず、世界最高のスピード感で寄り添える営業ツールを日本中に広げてまいります」

6. 開発元・運営組織について

一般社団法人相続FP協会は、生命保険担当者、ハウスメーカー営業、士業など「現場の最前線で戦うプロフェッショナル」を対象に、実践的な認知症対策（家族信託）や先進的な相続支援、住宅資金相談に関する教育研修（「相続FPの学校」）を展開している育成・啓発機関です。実務のリアルな法改正や税制、顧客心理を日々キャッチアップしている組織だからこそ、真に現場の成果に直結するシステム提供を可能にしています。

協 会 名 ： 一般社団法人相続FP協会

代表理事： 山本 祐一

設 立 日 ： 令和6年3月15日

事業内容： 相続・認知症対策に関する啓発活動、研修運営、AIライフプランツールの開発・提供

公 式HP： https://inheritancefp.com/

プロダクトURL： https://tokyo-fpsa.com/chocoplai/