７月２６日は「親子の日」
「年に1度、親と子がともに向かい合う日があったっていい。
その日を通じて、すべての親子の絆が強められたらすばらしい。」
写真家ブルース・オズボーンさんのそんな願いが実を結んで
2003年に産声をあげたのが「親子の日」です。
その「親子の日」にちなんだ各種イベントが開催されます。
「親子の日」の提唱者であるブルースオズボーンさんは、
葉山在住の作家の一人として、葉山芸術祭では森戸神社の境内の大きなパネルの制作を展示。
葉山のアーティストメンバーで構成されている一色ビーチアートのメンバーとしては、
葉山しおさい公園での春の展示会にも作品を提供するなど、
葉山での活動の場を作家として重要な発表のステージとしています。
「「親子の日」は、毎年７月の第４日曜日で、
今年は、７月２６日です。
毎年、以下の６つの公式イベントを実施し、
普及活動を続けています。
イベントは以下の通りです。
１.「親子の日」写真コンテスト2026
親子の数だけある親子の物語。
あなたの親子写真で、あなたの物語を発信してみませんか。
応募締切：～8月31日（月）当日必着
https://oyako.org/photocontest/
２.「親子の日」エッセイコンテスト2026
親子の数だけある親子の物語。
あなただけの 「親子」のストーリーを聞かせてください。
ご応募お待ちしています。
応募締切：～8月31日（月）当日必着
https://oyako.org/essaycontest/
３.「親子の日」親子大賞
仲良し親子、元気な親子、かっこいい親子、ユニークな親子など、貴方が共感する一番輝いている有名人の親子を選ぶ「親子大賞」を今年も行います。「親子大賞2026」の栄冠に輝くのは？
あなたの1票をお待ちしています。
投票期間：2025年6月30日 (火) まで
https://oyako.org/award/
４.撮影会～
https://oyako.org/session/
５.トークライブ
毎月一回開催
https://oyako.org/talk/
６.写真展「第7回 親子写真まつり2026 」～親子の数だけ親子の物語～
今年も国内外の写真家たちから、「親子」をテーマにした作品が寄せられました。
Afghanistan／Cambodia／Canada／Czech Republic／Gaza／Iran／Japan／Poland／Syria／Ukraine／USA／Vietnam
それぞれ異なる文化や環境の中で生きる親子の姿が、一つの会場に集まります。
不安定な世界情勢が続く今だからこそ、日々の暮らしを営みながら命をつないでいく親子の姿から、何かを感じていただけましたら幸いです。
会期：2026年5月30日（土）～ 6月26日（金）
会場：日本外国特派員協会（FCCJ）https://www.fccj.or.jp/
時間：10:00 ～20:00 (日曜日と祝日は休館)
【主催】親子の日普及推進委員会
【問合せ】
https://oyako.org/events/
【ホームページ等】
HP： https://oyako.org/
※葉山まちづくり協会掲載ページ：https://www.hayama-npo.or.jp/news/7262
SNS：https://www.facebook.com/oyakonohi
https://www.instagram.com/oyakoday/
親子の日普及推進委員会
年に1度、親と子がともに向かい合う日があったっていい。
その日を通じて、すべての親子の絆が強められたらすばらしい。
写真家ブルース・オズボーンのそんな願いが実を結んで
2003年に産声をあげたのが「親子の日」です。