７月２６日は「親子の日」

認定特定非営利活動法人葉山まちづくり協会

「年に1度、親と子がともに向かい合う日があったっていい。

その日を通じて、すべての親子の絆が強められたらすばらしい。」

写真家ブルース・オズボーンさんのそんな願いが実を結んで

2003年に産声をあげたのが「親子の日」です。

その「親子の日」にちなんだ各種イベントが開催されます。

「親子の日」の提唱者であるブルースオズボーンさんは、

葉山在住の作家の一人として、葉山芸術祭では森戸神社の境内の大きなパネルの制作を展示。

葉山のアーティストメンバーで構成されている一色ビーチアートのメンバーとしては、

葉山しおさい公園での春の展示会にも作品を提供するなど、

葉山での活動の場を作家として重要な発表のステージとしています。

「「親子の日」は、毎年７月の第４日曜日で、

今年は、７月２６日です。

毎年、以下の６つの公式イベントを実施し、

普及活動を続けています。

イベントは以下の通りです。

１.「親子の日」写真コンテスト2026

親子の数だけある親子の物語。

あなたの親子写真で、あなたの物語を発信してみませんか。



応募締切：～8月31日（月）当日必着

https://oyako.org/photocontest/

２.「親子の日」エッセイコンテスト2026

親子の数だけある親子の物語。

あなただけの 「親子」のストーリーを聞かせてください。

ご応募お待ちしています。



応募締切：～8月31日（月）当日必着

https://oyako.org/essaycontest/

３.「親子の日」親子大賞

仲良し親子、元気な親子、かっこいい親子、ユニークな親子など、貴方が共感する一番輝いている有名人の親子を選ぶ「親子大賞」を今年も行います。「親子大賞2026」の栄冠に輝くのは？

あなたの1票をお待ちしています。

投票期間：2025年6月30日 (火) まで

https://oyako.org/award/

４.撮影会～

https://oyako.org/session/

５.トークライブ

毎月一回開催

https://oyako.org/talk/

６.写真展「第7回 親子写真まつり2026 」～親子の数だけ親子の物語～

今年も国内外の写真家たちから、「親子」をテーマにした作品が寄せられました。

Afghanistan／Cambodia／Canada／Czech Republic／Gaza／Iran／Japan／Poland／Syria／Ukraine／USA／Vietnam

それぞれ異なる文化や環境の中で生きる親子の姿が、一つの会場に集まります。

不安定な世界情勢が続く今だからこそ、日々の暮らしを営みながら命をつないでいく親子の姿から、何かを感じていただけましたら幸いです。

会期：2026年5月30日（土）～ 6月26日（金）

会場：日本外国特派員協会（FCCJ）https://www.fccj.or.jp/

時間：10:00 ～20:00 (日曜日と祝日は休館)

【主催】親子の日普及推進委員会

【問合せ】

https://oyako.org/events/

【ホームページ等】

HP： https://oyako.org/

※葉山まちづくり協会掲載ページ：https://www.hayama-npo.or.jp/news/7262

SNS：https://www.facebook.com/oyakonohi

https://www.instagram.com/oyakoday/

親子の日普及推進委員会

年に1度、親と子がともに向かい合う日があったっていい。

その日を通じて、すべての親子の絆が強められたらすばらしい。

写真家ブルース・オズボーンのそんな願いが実を結んで

2003年に産声をあげたのが「親子の日」です。