【企業向けオンラインセミナー】厚労省の動向から紐解く今後の障害者雇用に求められる『雇用の質』とは（7月7日・9日）

株式会社ゼネラルパートナーズ

障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、2026年7月7日(火)・9日（木）に「【企業向けオンラインセミナー】厚労省の動向から紐解く今後の障害者雇用に求められる『雇用の質』とは」を開催します。

■ 開催背景

法定雇用率の段階的な引き上げが迫る中、「社内に切り出せる業務がこれ以上ない」「採用しても現場に負担がかかり定着しない」とお悩みの企業様は少なくありません。

さらに昨今、厚生労働省の審議会において、一部の障害者雇用ビジネスに対して「能力開発の機会不足」や「雇用管理責任の不透明さ」が指摘されました。

これからの時代は、法定雇用率達成だけではなく「雇用の『質』（雇用管理体制、適切な業務アサイン等）」が、より厳しく問われるようになります。

本セミナーでは、最新の行政動向を紐解きながら、企業に求められる本質的な雇用とは何かを解説します。

また、単一労働ではなく、しいたけの栽培からパック詰めなど幅広い業務を用意し、障害者がやりがいを持って働き収益化も目指せる「新しい農園型雇用モデル（atGPアスタネモデル(https://www.asutane.jp/)）」をご紹介します。当社はさいたま市内で直営事業所やアスタネモデル導入拠点（西浦和など）を実際に展開しています。



年間生産量110t、埼玉県下の小売店40店舗超と契約している「アスタネ」の自社運営で培った、年間売上1.3億円・3年定着率85.7%を実現する独自のノウハウと、導入企業様の事例をあわせて公開いたします。

障がい者総合研究所（運営元：株式会社ゼネラルパートナーズ）

2026年5月発表：「中小企業における障害者雇用の課題と代行サービス活用の実態」

https://note.com/gp__info/n/n645290a2ed87?from=notice(https://note.com/gp__info/n/n645290a2ed87?sub_rt=share_pw)

■こんな人におすすめ

■ 開催概要

- 厚労省の最新動向や、今後の障害者雇用に求められる基準を知りたい- 既存の「農園型代行サービス」の利用に懸念や不安がある- ただの数合わせではなく、障害者が戦力として活躍できる場を作りたい- 今後の法定雇用率引き上げに向けた、持続可能な採用手法を探している

日時： 2026年7月7日（火）、7月9日（木） 各日14：00～15：00

申込締め切り： 各日13時まで

定員： 100名

場所： Web会議システム「Teams」（無料）

※お申込み後に別途メールにてご参加用URLをご案内いたします。

※情報保障をご希望の方は、当日に文字データを共有させていただきます。

「事前にご質問などございましたらご記入ください」の欄に「情報保障希望」とご記載の上お申込みください。

費用： 無料

タイムスケジュール：

13：50～ 開場

14：00～ セミナースタート

・現在議論されている「障害者雇用ビジネス」の懸念事項

・求められる障害者雇用の『雇用の質』の5項目

・【事例紹介】当社農園事業「アスタネ」の『雇用の質』に対する適合と当社見解

・『雇用の質』に適合するための具体的なアクション例

15：00終了予定

申込方法：下記URLより詳細をご確認の上、お申し込みください。

https://info.atgp.jp/asutane-model/inquiry/seminar-202607?hs_preview=hWkUIQdU-213140350347

【ご注意事項】

・企業様向けのセミナーですので、企業ドメインメールアドレスでのお申込みをお願いいたします。

・オンライン開催に際して、Wi-Fi環境など、高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。またPCからのご参加を推奨しております。

・おひとり様ずつお申込みいただき、TeamsURLの転送・シェアはお控えください。

■本セミナーに関するお問合わせ先

株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：atGPアスタネモデル事務局

〒338-0832 さいたま市桜区西堀8丁目3-15-1

【Mail】info-asutanemodel@generalpartners.co.jp

【TEL】050-3645-0686

■メディアの方のお問い合わせ先

株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 井上

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階

【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp

【TEL】050-3645-6565

株式会社ゼネラルパートナーズ

障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。



会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ

本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階

代表者：代表取締役社長 進藤 均

設立日 ：2003年 4月

URL：http://www.generalpartners.co.jp/

業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関など

＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！

https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories