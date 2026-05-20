オルビス、戦地や災害を経験した子どもたちのアートをパッケージに採用 鉄分補給ドリンク『グレープFe（エフ・イー）』(子供地球基金コラボデザイン)

オルビス株式会社

オルビス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山口裕絵、以下：オルビス）は、特定非営利活動法人 子供地球基金（所在地：東京都港区、代表：鳥居晴美、以下、子供地球基金）とコラボレーションしたチャリティ商品『グレープFe（エフ・イー）』（子供地球基金コラボデザイン）を、2026年5月20日（水）よりオルビスの通信販売および体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』にて販売します。

本商品は、ロングセラーの鉄分補給ドリンクのパッケージに、戦地や災害など、困難な状況に置かれた子どもたちが描いたアートを採用しました。 2024年の子供地球基金コラボデザイン発売時には多くのお客様から好評の声が寄せられ、このたび定番化が決定しました。

なお、本商品の売上の一部は子供地球基金を通して世界中の子どもたちのための支援活動に役立てられます。

【お客様の声を受け、支援につながる商品として定番化】

オルビスは2024年より、子どもたちの未来をお客様とともに寄付で応援する『ORBIS ペンギンリング プロジェクト』(https://www.orbis.co.jp/contents/sustainability/index)を推進しています。その取り組みの一環として、パートナー団体の一つである子供地球基金と連携し、売上の一部を寄付に充てるオリジナルのチャリティ商品の展開を行っています。

第一弾の商品として発売したのが、長年にわたり幅広い世代に親しまれてきた鉄分補給ドリンク『グレープFe（エフ・イー）』（子供地球基金コラボデザイン）です。2024年9月より、子供地球基金を通じて寄せられた子どもたちのアートを採用した特別デザインとして販売を開始しました。このデザインには、戦地や災害など困難な状況の中でも、自分らしさや希望を表現する子どもたちの想いが込められています 。発売後は、「ORBIS ペンギンリング プロジェクトを応援しているので、お買い物するときはいつも購入しています」「絵柄が可愛い・パッケージが素敵」など、多くのお客様から反響をいただきました。その後、特別デザインの在庫終了に伴い通常パッケージへ切り替えて販売を継続していましたが、コラボデザインの再販売を望むお声が多数寄せられたことから、このたび定番商品として販売することを決定しました。

オルビスは今後も最前線で活動を続けるパートナー、そしてお客様とともに、『ORBIS ペンギンリング プロジェクト』を通じた子ども支援の輪を広げていきます。また、日々の商品購入を通じて誰もが支援に参加できる仕組みを継続し、アートの力を通じて、子どもたちの未来につながる活動を推進していきます。

＜商品概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2061/table/710_1_db91a5eb26405f1e5dcf4a2231c91d5f.jpg?v=202605201251 ]

＊１日目安量：1本

＊エチケットストロー付き

＊全4種類のデザインがございますが、１セット当たりの組み合わせはランダムです。予めご了承ください。

＊通常デザインは在庫終了次第、販売終了いたします。

『ORBIS ペンギンリング プロジェクト』とは

子どもたちの健やかな成長を応援するため、2024年10月に開始したお客様参加型の寄付プログラムです。お客様が保有するオルビスポイントを寄付いただくことで特定非営利活動法人ジャパンハート(https://www.japanheart.org/)および特定非営利活動法人キッズドア(https://kidsdoor.net/)の活動を支援いただけます。また、特定非営利活動法人子供地球基金(https://www.kidsearthfund.jp/)とのコラボレーション商品を購入いただくことで、売上の一部が世界中の子どもたちのために役立てられます。

本プロジェクトは開始以来多くのお客様に支えられ、2026年4月末時点で177,440件のポイント寄付や対象商品の購入によるご支援をいただいています。



ORBIS ペンギンリング プロジェクト：

https://www.orbis.co.jp/contents/sustainability/index

子供地球基金について

1988年に創立した特定非営利活動法人。

「Kids Helping Kids ～子どもたちの絵で地球を塗り替えよう ～」というスローガンを掲げ、病気や戦争、災害などで心に傷を負った世界中の子どもたちの心のケアを目的とした活動を続けています。

https://www.kidsearthfund.jp/

子供地球基金は、子どもたちが1日でも早く、のびのびと絵を描けるような世界を目指し、様々な理由で心に傷を負った世界中の子どもたちに物資支援やワークショップを行うだけでなく、精神的なよりどころとなる空間「キッズ・アース・ホーム」をクロアチア、ベトナム、カンボジアなど、世界12箇所に設置しました。

子供地球基金は、第一線で子どもたちへの支援に取り組まれており、オルビスが描く未来への価値創造に共感し、今回のコラボレーションが実現しました。

■詳しくは下記PDFよりご確認ください

https://prtimes.jp/a/?f=d2061-710-4e1721b430690396300a3295ab4aad69.pdf