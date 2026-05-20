【Knowfa導入事例】AI-OCRからAIエージェントへ。新入社員に教える感覚で確実に「間違わない」受注業務の自動化精度を向上し本番稼働へ期待 | 株式会社ソルト関西

ユーザックシステム株式会社

ユーザックシステム株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：小ノ島尚博、以下 「ユーザックシステム」）は、受注業務における人の判断プロセスを再現するAIエージェントサービス「Knowfa（ノウファ） 受注AIエージェント」を、株式会社ソルト関西（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：山本 博、以下「ソルト関西」）が導入したことを発表します。

導入の背景と課題

ソルト関西は、塩製品を中心に砂糖・グルタミン酸ナトリウム・醤油をはじめとする各種調味料・食品外製品まで幅広く取り扱う食品卸売企業です。2001年の創業以来25年にわたり食品流通を支えてきた同社では、工場・製造業・スーパーマーケット・食品卸業者など多様な顧客を抱えており、顧客ごとに異なる注文書フォーマットへの対応が長年の課題となっていました。

- AI-OCRの認識精度の限界： FAX用紙のわずかな傾きや枠外の手書き文字、数字の形状の誤認識など、定型外の注文書への対応に限界があり、結果として人による二重チェックが常態化していた。- 属人化した暗黙知の継承困難： 注文書上の単位（kg／個数、ケース／ボール等）の変換ルールや、顧客ごとの細かな業務慣行は、ベテラン担当者の経験に依存しており、標準化・引き継ぎが困難な状況だった。- 担当者への心理的・業務的負担： 手入力による転記ミスはお客様への影響に直結するため、担当者のプレッシャーが大きく、確認・修正作業が業務を圧迫していた。

導入の効果

テスト環境において月間約100枚の伝票を処理した結果、以下の手応えが確認されています。

- 「考えて判断する」AIによる業務ルールの自動適用： 従来のAI-OCRが「読み取るだけ」であったのに対し、KnowfaはプロンプトでルールをAIに指示することで、単位変換・顧客ごとの商習慣への対応まで自動的に判断・処理。ベテランの暗黙知を「新入社員に業務を教える感覚」で文書化・登録できることが確認された。- 複雑な注文書への対応自動化： 1枚の注文書の中に明細ごと異なる納品日が指定されるケースでも、Knowfaが自動的に伝票を分割し、基幹システムへの取り込みまでを自動化。従来は担当者が何度も手入力していた処理が1回の読み取りで完結するようになった。- 業務品質の均一化： Knowfaを介することで、ベテランも経験の浅い担当者も同じ品質・スピードで受注入力が可能となり、人によるばらつきが解消される見通しが立った。- 手入力ミスの大幅削減と担当者の負担軽減： システムによる一次処理がミスを抑制し、担当者の心理的ストレス軽減にもつながると期待されている。

ソルト関西は現在、テスト環境での検証を経て本格稼働へ向けた最終段階にあります。今後はKnowfaで処理・出力したデータをRPA「Autoジョブ名人」が基幹システムへ自動取り込みする連携フローを整備し、受注業務の最初から最後までをほぼ自動化する体制を目指します。また、受注担当者が定型処理から解放された時間を営業フォローや業務改善へと転換することで、少子高齢化による将来的な人手不足への対応も見据えています。

ソルト関西について

塩製品を中心に砂糖・グルタミン酸ナトリウム・各種調味料・食品外製品まで幅広く取り扱う食品卸売企業です。100年以上の歴史を持つ塩元売各社の系譜を受け継ぎ、2001年に設立。2026年に創業25周年を迎えた現在も、工場・製造業・スーパーマーケット・食品卸業者など多様な顧客に向けて安定した食品流通を支え続けています。現在はIT活用・DX推進を積極的に進める段階にあり、Knowfaをはじめとするデジタルツールの導入によって、業務効率化と将来的な人手不足への対応を図っています。

本社所在地：大阪府大阪市中央区本町2-5-7

代表者：代表取締役社長 山本 博

事業内容：塩、砂糖をはじめとする調味料の販売。グルタミン酸ナトリウムをはじめとする食品添加物の販売。化成品、薬品、水、食品などの販売。凍結防止剤、融雪剤の販売

URL：https://www.salt-kansai.co.jp/

ユーザックシステムについて

1971年の創業以来、お客様の業務課題を解決するノウハウとシステムをパッケージ化した「名人シリーズ」を提供しています。RPA、EDI、物流・帳票分野においては、コストパフォーマンスに優れ、短期間で安心して導入でき、基幹システムとの連携も容易なアプリケーションを継続的に開発。近年では、人手不足や働き方改革といった社会課題に対応する中で、特に多くの企業で負担が大きい「受注業務」の自動化に着目。AIエージェントとRPAを組み合わせたソリューション「Knowfa 受注AIエージェント」の開発・提供を進めています。

代表者：小ノ島 尚博

所在地：大阪市中央区瓦町1-6-10 JPビル3F

https://www.usknet.com/

Knowfa 受注AIエージェント https://knowfa.jp/