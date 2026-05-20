定番ホームページ作成ソフト解説書の最新版「はじめてのホームページ・ビルダー23」2026年5月26日発売！「ホームページ・ビルダークラシック」「ホームページ・ビルダー SP」両方に対応

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株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役　津島憲豪）は、2026年5月26日、新刊『はじめてのホームページ・ビルダー23』を発刊します。




本書は、専門知識なしで本格的なホームページが作れる定番作成ソフト「ホームページ・ビルダー23」の入門書です。ホームページを作成する流れに沿って、画面写真とともに丁寧に解説しています。また、HTML、CSSなどのホームページ関連の知識についても基本知識から解説。これから始める初心者でもやさしく読み進められます。


他にも、スマートフォン用サイト、SNSとの連携、YouTube動画やGoogleマップの埋め込み、ホームページ・ビルダーでのWordPressサイト作成、管理まで、機能を網羅的に解説していますので、ホームページ・ビルダーを使ったことのあるバージョンアップユーザーにも有用な1冊です。


■ホームページ・ビルダークラシック、ホームページ・ビルダー SP両対応

目的に合わせてカスタマイズしたサイトが作れる「ホームページ・ビルダークラシック」と、超入門者も感覚的にサイトが作れる「ホームページ・ビルダー SP」の両方を解説しています。




■目次

第1章　ホームページの基本について知っておこう


第2章　ホームページを作る準備をしよう


第3章　サイトの入り口になる、メインのページを作ってみよう


第4章　作ったページをCSSで見栄え良く仕上げよう


第5章　メインのページからつながる他のページも作成しよう


第6章　ホームページをインターネットに公開して、みんなに見てもらおう


第7章　人が集まる、もう一歩進んだホームページにしよう


第8章　テンプレートを使って、プロ並みのホームページを作ってみよう


第9章　ホームページ・ビルダーSPを使ってみよう


第10章　WordPressサイトを構築するには


■書籍概要

書名　はじめてのホームページ・ビルダー23


著者　桑名由美


定価　1,980円（税込）


発売日　2026年5月26日


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4798076651/


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18560927/


※全国書店、ネット書店でお買い求めいただけます