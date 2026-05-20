定番ホームページ作成ソフト解説書の最新版「はじめてのホームページ・ビルダー23」2026年5月26日発売！「ホームページ・ビルダークラシック」「ホームページ・ビルダー SP」両方に対応

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年5月26日、新刊『はじめてのホームページ・ビルダー23』を発刊します。

本書は、専門知識なしで本格的なホームページが作れる定番作成ソフト「ホームページ・ビルダー23」の入門書です。ホームページを作成する流れに沿って、画面写真とともに丁寧に解説しています。また、HTML、CSSなどのホームページ関連の知識についても基本知識から解説。これから始める初心者でもやさしく読み進められます。

他にも、スマートフォン用サイト、SNSとの連携、YouTube動画やGoogleマップの埋め込み、ホームページ・ビルダーでのWordPressサイト作成、管理まで、機能を網羅的に解説していますので、ホームページ・ビルダーを使ったことのあるバージョンアップユーザーにも有用な1冊です。

■ホームページ・ビルダークラシック、ホームページ・ビルダー SP両対応

目的に合わせてカスタマイズしたサイトが作れる「ホームページ・ビルダークラシック」と、超入門者も感覚的にサイトが作れる「ホームページ・ビルダー SP」の両方を解説しています。

■目次

第1章 ホームページの基本について知っておこう

第2章 ホームページを作る準備をしよう

第3章 サイトの入り口になる、メインのページを作ってみよう

第4章 作ったページをCSSで見栄え良く仕上げよう

第5章 メインのページからつながる他のページも作成しよう

第6章 ホームページをインターネットに公開して、みんなに見てもらおう

第7章 人が集まる、もう一歩進んだホームページにしよう

第8章 テンプレートを使って、プロ並みのホームページを作ってみよう

第9章 ホームページ・ビルダーSPを使ってみよう

第10章 WordPressサイトを構築するには

■書籍概要

書名 はじめてのホームページ・ビルダー23

著者 桑名由美

定価 1,980円（税込）

発売日 2026年5月26日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798076651/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18560927/

※全国書店、ネット書店でお買い求めいただけます