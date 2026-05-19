ヘッドスプリンググループの製造拠点「mL BASE」、化粧品GMPの国際規格「ISO22716」認証を取得。

株式会社メドルフ

美容医療・自由診療クリニックの物販支援および化粧品開発を牽引するヘッドスプリングホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：泉 成人）のグループ製造拠点、株式会社メドルフ（所在地：福井県福井市、代表取締役：泉 良太）は、自社化粧品製造ラボ「mL BASE（エムエル ベース）」において、化粧品の製造管理および品質管理に関する国際規格「ISO22716（化粧品GMP）」の認証を取得いたしました。

本認証の取得により、当社グループの製造拠点であるmL BASEにおいて、世界水準の製造管理および品質管理体制が確立されました。 企画から製造までをグループ内で一貫して行う体制において、製造工程における品質保証の信頼性が一層向上いたしました。



■ 垂直統合型グループとしての強み：企画から製造まで「透明性」を追求

ヘッドスプリンググループは、クリニックのDX・集患を担う「DMS」、物販やOEM受託を支援する「ヘッドスプリング」、そして製造拠点（福井県福井市）を持つ「メドルフ」の3社が緊密に連携する「垂直統合型」のビジネスモデルを展開しています。

昨今、ドクターズコスメ市場が成熟する中で、医師からは成分の有効性だけでなく、製品が「いかに安全に製造されているか」という透明性が強く求められています。

今回の「mL BASE」におけるISO22716取得は、このグループ一貫体制によって製造工程の不透明さを取り除き、医師へ確かな品質を提供することを目的としています。

■ メドルフ「mL BASE」が実現する、美容医療向けOEMの新基準

認定証認証マーク1. 【小ロット】200個からの機動力とリスク低減

通常、世界基準のGMP認証工場では効率化のため大ロット生産が一般的ですが、メドルフは「200個～」という極小ロット製造に対応。クリニック独自のこだわりを形にする際の在庫リスクを最小限に抑えつつ、世界基準の管理工程を適用します。

2. 【品質】是正点ほぼゼロの厳格な管理体制

今回の審査において、メドルフ「mL BASE」は是正点わずか1点という、極めて高い水準で認証を取得。原料の入庫から調合、充填、出荷まで、すべてのプロセスで国際規格に基づいた厳格な衛生・記録管理を徹底しています。

3. 【美容医療】ドクターの「処方意図」を具現化

グループ内にクリニック支援の知見を持つことで、ドクターズコスメ特有の高濃度処方やデリケートな成分配合に精通。医師の情熱を、世界基準の安心と共に製品へと昇華させます。

■ 代表者コメント

ヘッドスプリングホールディングス株式会社 代表取締役 泉 成人

「私たちは、医師の皆様の良きパートナーとして、最高水準の製品とサービスを提供することを使命としています。今回のISO取得により、グループ全体の信頼基盤がより強固なものとなりました。」

株式会社メドルフ 代表取締役 泉 良太

「mL BASEの役割は、医師の情熱を一点の曇りもない『形』にすることです。

小ロットであっても妥協のない品質管理を徹底し、日本の美容医療業界のさらなる発展に寄与してまいります。」

【ヘッドスプリンググループについて】

美容医療クリニックの物販支援を軸に、製品企画、製造、薬機法対応、DX支援までをトータルでサポート。グループ製造拠点「mL BASE（メドルフ）」を心臓部に、エビデンスに基づいた高機能スキンケアを世に送り出しています。

ホールディングス： ヘッドスプリングホールディングス株式会社（東京都新宿区）

URL： https://head-spring-hd.co.jp/

製造拠点： 株式会社メドルフ mL BASE（福井県福井市南四ツ居2丁目2-13）

URL： https://medlf.co.jp/