「静かさ」に「自分らしさ」を。選べるカラーで、部屋での自主練がもっと楽しくなる

株式会社YOCABITO

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社:岐阜県岐阜市、代表:菅野祐介）が展開する、部活生を応援するトレーニングブランド LEADING EDGE（リーディングエッジ）より、宅トレのドリブル音を半減させる静音バスケットボールのNEWカラー3色「グリーン／ピンク×ブラック／オレンジ」の販売を2026年5月下旬より開始します。

サイズごとに異なる鮮やかな新色の追加により、兄弟での使い分けや、自身のモチベーションに合わせ て選べる楽しさが加わりました。

静音性という機能に加え、デザイン性でも「自分らしさ」を表現できるラインナップで、日々の室内練習をよりポジティブに彩ります。

▼LEADINGEDGE とは

『部活生の夢を叶えるトレーニングパートナー』をコンセプトに、最適なスポーツ練習用器具を提供しています。

身近で応援するご両親や監督の期待に応え、コストパフォーマンスに優れた製品をラインナップ。 スタイリッシュなデザインと高い機能性を兼ね備えた器具を取り揃え、持ち運びが簡単な省スペース設計や、収納袋つきなどで練習場所の移動もスムーズに行えます。

また、安全性にも徹底的に配慮し、安心して使用できる製品を提供します。

部活生の努力をサポートし、成長を促進するためのこだわりが詰まっています。

「バスケが上手くなりたい。でも、家では思いっきり練習できない。」そんな子供のやる気を、ボールの音問題であきらめさせていませんか？

この静音バスケットボールは、ドリブル音を大幅に軽減しながら、公式ボールに近い感覚を実現。独自量のウレタンフォーム構造によって、音を吸収しつつも、適度な重さと跳ね返りを両立。だから、リビングでも廊下でも、本格的なスキル練習が可能です。

マンションや集合住宅、夜間の練習にも対応。「練習させてあげたい」親心と、「上手くなりたい」子どもの本気、両方に応える一球。

音を気にせず、思いきり練習できる環境を、今すぐあなたのご家庭にも。

製品紹介

公式のボールに近い感覚で練習できる

トレーニング時のリアルな感覚を追求し、公式サイズに近い重量感・ドリブルの跳ね返り・サイズにこだわりました。静音ボールは軽量化されることで操作感が損なわれがちですが、本製品はウレタンフォームの量を独自に調整。その結果、重すぎず軽すぎず、実戦に近い感覚を保ちながらも、自宅トレーニングに最適な設計を実現しました。

ドリブル音を約50％カット

アパートやマンション、自宅リビングなど、音が気になる環境でも快適にドリブル練習ができるよう、静音性を徹底追求。内部素材には高密度ウレタンフォームを採用し、ドリブル時の打音を通常のバスケットボールと比較して大幅に低減。

音を吸収しやすい構造なので、ご家族やご近所への配慮も万全です。

剥離しない耐久性

従来のサイレントボールは素材の特性上、使用する過程で表面が剥がれたり、ポロポロと崩れることがありました。本製品は表面にカバーを付け、耐久性がアップする改善を行っております。

ボールの回転を可視化できるデザイン

8面パネルに二色で切り替えたデザインを採用。二色カラーでドリブルの時もパスの時も、ボールの回転が可視化できます。キャッチからシュートに移る時の指先の位置を意識したり、シュート時に手首のスナップを効かせ、正しい回転ができているかのチェックも可能になります。

自主練の強い味方

いつでもボールに触れられるのでハンドリング強化に最適。ボール表面が柔らかい素材のため、壁紙や家具にも優しく室内で壁パス＆リバウンド練習をチャレンジできます。 床やベッドに寝転がって天井に向けシュートすれば、ボールの回転が確認でき、正しいスナップを意識した練習も可能です。

プロバスケットボール選手監修

プロの目線から設計された、本気の練習に応える跳ね返り。プロ選手の意見から静かさ、重さ、サイズ感、跳ね返りのすべてがバランスよくなるように、何度も試作を重ね一番ベストなスペックになっています。

製品概要

【製 品 名】静音バスケットボール

【寸 法】5号球：直径約220mm / 6号球：直径約232mm / 7号球：直径約245mm

【重 量】5号球：約370g / 6号球：約400g / 7号球：約410g

【構造部材】中材 - PUフォーム、外側 - スパンデックス

【内 容 品】ボール、取扱説明書

【価 格】オープン価格（税込参考価格：5,480円） ※新色は現在、予約販売中です。

公式ストア :https://yocabito.jp/c/leadingedge-sports/6000000144083?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=silentbasketball_new_color楽天 :https://item.rakuten.co.jp/esports/6000000144083/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=silentbasketball_new_colorAmazon :https://amzn.asia/d/0alMt5Di?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=silentbasketball_new_colorYahoo! :https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000144083.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=silentbasketball_new_color

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