パスクリエが嵐山の倉庫を増床し、保管能力を約1.5倍に拡大

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社で、3PLサービスを提供する株式会社パスクリエ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高栖 祐介、以下「パスクリエ」）は、このたびCBRE IM嵐山の物流倉庫（以下「嵐山倉庫」）を増床し、稼働を開始いたしました。今回の増床により、嵐山倉庫の保管容量は従来の約1.5倍となり、倉庫需要の伸張への対応力を強化いたします。

増床した倉庫の概要

背景と今後の展望

嵐山倉庫内観嵐山倉庫外観- 拠点名 ：「CBRE IM 嵐山」H区画- 所在地 ：埼玉県比企郡嵐山町大字杉山- 増床後の保有面積：約5,713坪（増床前の保有面積：約3,670坪）- 主な設備・特徴 ：- - 関越自動車道 「嵐山小川IC」から車で2分とアクセス性に優れた立地- - 共用のカフェテリアや売店、休憩室も設置。働きやすく、来訪者様にも快適な環境

パスクリエは、「嵐山倉庫」および「TPR鶴ヶ島ロジスティクスセンター」を拠点に、3PLサービスを展開しています。



嵐山倉庫では、新規取引先増加に伴う入出荷件数の急増により、保管能力強化が喫緊の課題となっていました。これを受け、首都圏の広域配送拠点としてご愛顧いただいている嵐山倉庫を借り増し、約5,713坪に増床いたしました。今後の倉庫需要の更なる伸びや配送に関するお客様の様々なご要望にも柔軟に対応できるよう、十分な保管能力を確保しております。



パスクリエは、物流のプロフェッショナルとしてお客様のあらゆる課題に寄り添い、最適なソリューションを提供しています。今後もお客様の事業成長を加速させる「戦略的インフラ」となるべく、倉庫施設の充実を目指してまいります。

会社概要

会社名 ：株式会社パスクリエ

代表者 ：代表取締役社長 高栖 祐介

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：2018年3月

主な事業：物流・ロジスティクス事業、通信販売事業、卸売事業、イベント事業、各種コンサルティング事業

URL ：https://www.pathcrie.co.jp



会社名 ：株式会社クロス・マーケティンググループ（東証3675）

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：2013年6月

主な事業：デジタルマーケティング事業及びリサーチ・インサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL ：https://www.cm-group.co.jp/