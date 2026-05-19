【大分・オートポリス】2026 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ 第3戦「SUPER BIKE RACE in KYUSHU」併催イベント/グルメ情報

一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会

2026年5月30日(土)・31日(日)に開催する「2026 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ 第3戦 SUPER BIKE RACE in KYUSHU」において、会場のオートポリスではレース観戦を盛り上げるイベントを併催します。また、グルメエリアを一新し、九州グルメをさらに楽しめるようになりました。"九州最大級のエンターテインメント空間"を目指した 第3戦 SUPER BIKE RACE in KYUSHUにぜひ足をお運びください。

【イベント】※スケジュールは変更になる場合もございます

●5/31(日) 開催:バルーンリリースセレモニー

●5/30（土）ファン参加型:モーターサイクルパレード

・参加料1,000円/1台（乗車定員まで乗車&参加が可能）

●絶対王者との遭遇:福岡出身・中須賀克行選手フォトスポット

●ファミリー・ビギナー歓迎!快適なアウトドア観戦環境とチケット特典

・保護者同伴に限り、中学生以下場内入場無料(一部限定チケット除く)

・5/30(土)限定・場内車中泊の解禁

【グルメ】

場内のメイン飲食エリアを公式マスコットキャラクターの名前を冠した「ポリ坊まんぷく屋台村」へと名称変更し、規模・内容ともに大幅にパワーアップ。大分県や熊本県をはじめ、九州各県から選りすぐりの名物グルメやご当地スタミナ料理を提供する屋台が多数出展します。2日間通し観戦券に、屋台村で使用できる2,000円分の金券が付帯した「屋台村deまんぷくチケット」など、お得にご利用できるチケットも発売します。

【メディア関係者様へのお願い】

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