ドローン市場は2034年までに791億米ドルに達すると予測されており、AIの普及拡大、防衛投資、商業用途の拡大が市場成長を牽引すると見込まれている。

ドローン市場は2034年までに791億米ドルに達すると予測されており、AIの普及拡大、防衛投資、商業用途の拡大が市場成長を牽引すると見込まれている。