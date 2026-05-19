ドローン市場は2034年までに791億米ドルに達すると予測されており、AIの普及拡大、防衛投資、商業用途の拡大が市場成長を牽引すると見込まれている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349771/images/bodyimage1】
ドローン市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「ドローン市場：タイプ別、コンポーネント別、積載量別、販売チャネル別、最終用途産業別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、世界のドローン市場は2025年に339億米ドルと評価され、2034年には791億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.89%です。2025年には、固定翼型がタイプ別で最大のシェアを占めました。これは、回転翼型やハイブリッド型に比べて、より長い航続時間と速度で広大なエリアをカバーできるためです。ハードウェアは、軽量で高性能な材料や部品の継続的な追求に牽引され、部品セグメントをリードしています。25kg未満の積載容量カテゴリーが主要なセグメントであり、これらのドローンは、航空写真、小規模配送、環境モニタリング、インフラ検査など、さまざまな業界に汎用的なソリューションを提供します。
ドローン、すなわち無人航空機（UAV）は、遠隔操縦または自律運用される航空機であり、農業、建設、物流から軍事防衛、法執行機関、メディア・エンターテインメントまで、幅広い産業分野で利用されています。固定翼型、回転翼型、ハイブリッド型など、さまざまな構成があり、軽量な消費者向け用途から重工業用途まで、幅広い積載能力に対応しています。市場は、自律航行と分析のためのAIの採用拡大、監視と交通管理のためのスマートシティ構想からの需要増加、軽量素材とバッテリー効率の向上によって牽引されています。IoTネットワークとの統合により、リアルタイムデータ機能と都市における利便性がさらに向上しています。
世界的な防衛予算の増加、ドローン配送エコシステムの急速な拡大、自律飛行技術の商業化などが、この市場をさらに後押ししています。北米は世界のドローン市場において最大の収益シェアを占めており、商業、軍事、レクリエーション分野におけるドローンの幅広い活用により、2025年には米国だけで地域シェアの86%以上を占めると予測されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/drones-market/requestsample
主要な市場推進要因
防衛費の増加と軍事用途
防衛および国家安全保障のための無人航空システムへの政府投資は、世界のドローン市場にとって最も強力な成長の原動力の一つとなっています。米国国防総省は、2029会計年度までにドローンプログラムに90億ドルを支出することを約束しており、軍用ドローンは主に情報収集、監視、偵察任務に活用されます。米国以外にも、ヨーロッパ、アジア、中東の同盟国は、進化する安全保障上の脅威と、現代の戦争および国境監視における無人航空機の役割の増大に対応して、ドローン調達予算を急速に拡大しています。従来のミサイルの数分の一のコストで空中脅威を無力化するドローン対ドローン迎撃戦術の利用拡大は、世界の防衛調達戦略を再構築し、専用設計の戦術無人航空機プラットフォームへの需要を加速させています。こうした制度的な勢いにより、予測期間を通じて政府調達が継続され、ドローンシステムは同盟国全体の国家防衛インフラの標準構成要素となることが確実視されています。
ドローン市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「ドローン市場：タイプ別、コンポーネント別、積載量別、販売チャネル別、最終用途産業別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、世界のドローン市場は2025年に339億米ドルと評価され、2034年には791億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.89%です。2025年には、固定翼型がタイプ別で最大のシェアを占めました。これは、回転翼型やハイブリッド型に比べて、より長い航続時間と速度で広大なエリアをカバーできるためです。ハードウェアは、軽量で高性能な材料や部品の継続的な追求に牽引され、部品セグメントをリードしています。25kg未満の積載容量カテゴリーが主要なセグメントであり、これらのドローンは、航空写真、小規模配送、環境モニタリング、インフラ検査など、さまざまな業界に汎用的なソリューションを提供します。
ドローン、すなわち無人航空機（UAV）は、遠隔操縦または自律運用される航空機であり、農業、建設、物流から軍事防衛、法執行機関、メディア・エンターテインメントまで、幅広い産業分野で利用されています。固定翼型、回転翼型、ハイブリッド型など、さまざまな構成があり、軽量な消費者向け用途から重工業用途まで、幅広い積載能力に対応しています。市場は、自律航行と分析のためのAIの採用拡大、監視と交通管理のためのスマートシティ構想からの需要増加、軽量素材とバッテリー効率の向上によって牽引されています。IoTネットワークとの統合により、リアルタイムデータ機能と都市における利便性がさらに向上しています。
世界的な防衛予算の増加、ドローン配送エコシステムの急速な拡大、自律飛行技術の商業化などが、この市場をさらに後押ししています。北米は世界のドローン市場において最大の収益シェアを占めており、商業、軍事、レクリエーション分野におけるドローンの幅広い活用により、2025年には米国だけで地域シェアの86%以上を占めると予測されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/drones-market/requestsample
主要な市場推進要因
防衛費の増加と軍事用途
防衛および国家安全保障のための無人航空システムへの政府投資は、世界のドローン市場にとって最も強力な成長の原動力の一つとなっています。米国国防総省は、2029会計年度までにドローンプログラムに90億ドルを支出することを約束しており、軍用ドローンは主に情報収集、監視、偵察任務に活用されます。米国以外にも、ヨーロッパ、アジア、中東の同盟国は、進化する安全保障上の脅威と、現代の戦争および国境監視における無人航空機の役割の増大に対応して、ドローン調達予算を急速に拡大しています。従来のミサイルの数分の一のコストで空中脅威を無力化するドローン対ドローン迎撃戦術の利用拡大は、世界の防衛調達戦略を再構築し、専用設計の戦術無人航空機プラットフォームへの需要を加速させています。こうした制度的な勢いにより、予測期間を通じて政府調達が継続され、ドローンシステムは同盟国全体の国家防衛インフラの標準構成要素となることが確実視されています。