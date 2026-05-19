日本初、インタビュー出演者に“応援投げ銭”を送れる　良い接客・サービスの裏側にある「人のプロセス」を紐解く　「THE GOOD JOB研究所」スタート

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株式会社ぺこり

すぐ渡せる・受け取れるカード型のカジュアルな応援投げ銭サービス「Kimochiru（キモチる）」を提供する株式会社ぺこり（本社：東京都渋谷区、代表：三宅伸之）は、良い接客・サービスの裏側にある「人のプロセス」を紐解くインタビューメディア「THE GOOD JOB研究所」をスタートしました。


また、本メディアでは、日本初（自社調べ。2026年5月時点）となる、“インタビューを受けた本人へ応援投げ銭を送れる仕組みも導入しています。




「THE GOOD JOB 研究所」立ち上げの背景

私たちは「良いサービスを提供する方が報われる仕組みをつくりたい」という想いで、カード型応援投げ銭「Kimochiru（キモチる）」をつくりました。



そして、サービスを通じてすでに1,000人以上の方がKimochiruを受け取り、


私も多くの人を見る中で、


「良いサービスをする人たちが、なぜ良いサービスができるのか？」


「裏側にはどんな原点やこだわりがあるのか？」


を知りたいという好奇心が強くなっていきました。



それで、いてもたってもいられず、インタビューメディアをつくることにしました。


THE GOOD JOB研究所について

THE GOOD JOB研究所
https://note.com/goodjoblab



Kimochiruをたくさん受け取っている方にインタビューをしています。



それが思っていた以上に面白い。


やはり、評価されている人は試行錯誤されています。


だから、


「なぜ今の自分になったのか」


が瞬時に出てくる。



また、当たり前ですが、


育った環境や性格が違い、


目指す理想のサービスが違い、


そこに辿り着くまでの葛藤やプロセスが違っています。


だから、自然に個性が出ます。



AIには出せない、この個性。 だから、面白い。


AIの時代だからこそ、「人のプロセス」が気になります。


人それぞれの接客スタイルや、そこに至った原点やこだわりを紐解いていきます。



面白いですよ。



インタビューを受けた人に直接 "応援投げ銭"を送れます



インタビューを受けた人に直接 "応援投げ銭"が送れる



Kimochiru（キモチる）サービス概要（特許出願中）

URL： https://kimochiru.jp/



気持ちの良い接客やサービスに対して、誰でもどこでもアプリ不要・店舗導入不要で“ホンノキモチ”を届けられる、カード型のカジュアルなリアル投げ銭サービスです。カードを受け取った方は、QRコードを読み取ることでスタンプを受け取り、スタンプに応じて様々なクーポンやポイントを受け取ることができます。



会社概要

商号　　： 株式会社ぺこり
代表者　： 代表取締役　三宅 伸之
所在地　： 〒150-0002　東京都渋谷区渋谷2-21-1　渋谷ヒカリエ8階
設立　　： 2023年6月16日
事業内容： 『Kimochiru（キモチる）』の企画・制作・運営
URL　　 ： https://info.peccori.com/



報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社ぺこり　代表取締役　三宅 伸之(ミヤケ ノブユキ)
TEL　 ： 090-2809-3916
E-mail： n.miyake@peccori.com