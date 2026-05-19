日本初、インタビュー出演者に“応援投げ銭”を送れる　良い接客・サービスの裏側にある「人のプロセス」を紐解く　「THE GOOD JOB研究所」スタート

株式会社ぺこり

すぐ渡せる・受け取れるカード型のカジュアルな応援投げ銭サービス「Kimochiru（キモチる）」を提供する株式会社ぺこり（本社：東京都渋谷区、代表：三宅伸之）は、良い接客・サービスの裏側にある「人のプロセス」を紐解くインタビューメディア「THE GOOD JOB研究所」をスタートしました。

また、本メディアでは、日本初（自社調べ。2026年5月時点）となる、“インタビューを受けた本人へ応援投げ銭を送れる仕組みも導入しています。

「THE GOOD JOB 研究所」立ち上げの背景

私たちは「良いサービスを提供する方が報われる仕組みをつくりたい」という想いで、カード型応援投げ銭「Kimochiru（キモチる）」をつくりました。

そして、サービスを通じてすでに1,000人以上の方がKimochiruを受け取り、

私も多くの人を見る中で、

「良いサービスをする人たちが、なぜ良いサービスができるのか？」

「裏側にはどんな原点やこだわりがあるのか？」

を知りたいという好奇心が強くなっていきました。

それで、いてもたってもいられず、インタビューメディアをつくることにしました。

THE GOOD JOB研究所について

THE GOOD JOB研究所

https://note.com/goodjoblab

Kimochiruをたくさん受け取っている方にインタビューをしています。

それが思っていた以上に面白い。

やはり、評価されている人は試行錯誤されています。

だから、

「なぜ今の自分になったのか」

が瞬時に出てくる。

また、当たり前ですが、

育った環境や性格が違い、

目指す理想のサービスが違い、

そこに辿り着くまでの葛藤やプロセスが違っています。

だから、自然に個性が出ます。

AIには出せない、この個性。 だから、面白い。

AIの時代だからこそ、「人のプロセス」が気になります。

人それぞれの接客スタイルや、そこに至った原点やこだわりを紐解いていきます。

面白いですよ。

インタビューを受けた人に直接 "応援投げ銭"を送れます

インタビューを受けた人に直接 "応援投げ銭"が送れる

Kimochiru（キモチる）サービス概要（特許出願中）

URL： https://kimochiru.jp/

気持ちの良い接客やサービスに対して、誰でもどこでもアプリ不要・店舗導入不要で“ホンノキモチ”を届けられる、カード型のカジュアルなリアル投げ銭サービスです。カードを受け取った方は、QRコードを読み取ることでスタンプを受け取り、スタンプに応じて様々なクーポンやポイントを受け取ることができます。

会社概要

商号 ： 株式会社ぺこり

代表者 ： 代表取締役 三宅 伸之

所在地 ： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8階

設立 ： 2023年6月16日

事業内容： 『Kimochiru（キモチる）』の企画・制作・運営

URL ： https://info.peccori.com/

報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社ぺこり 代表取締役 三宅 伸之(ミヤケ ノブユキ)

TEL ： 090-2809-3916

E-mail： n.miyake@peccori.com