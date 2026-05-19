日本初、インタビュー出演者に“応援投げ銭”を送れる 良い接客・サービスの裏側にある「人のプロセス」を紐解く 「THE GOOD JOB研究所」スタート
すぐ渡せる・受け取れるカード型のカジュアルな応援投げ銭サービス「Kimochiru（キモチる）」を提供する株式会社ぺこり（本社：東京都渋谷区、代表：三宅伸之）は、良い接客・サービスの裏側にある「人のプロセス」を紐解くインタビューメディア「THE GOOD JOB研究所」をスタートしました。
また、本メディアでは、日本初（自社調べ。2026年5月時点）となる、“インタビューを受けた本人へ応援投げ銭を送れる仕組みも導入しています。
「THE GOOD JOB 研究所」立ち上げの背景
私たちは「良いサービスを提供する方が報われる仕組みをつくりたい」という想いで、カード型応援投げ銭「Kimochiru（キモチる）」をつくりました。
そして、サービスを通じてすでに1,000人以上の方がKimochiruを受け取り、
私も多くの人を見る中で、
「良いサービスをする人たちが、なぜ良いサービスができるのか？」
「裏側にはどんな原点やこだわりがあるのか？」
を知りたいという好奇心が強くなっていきました。
それで、いてもたってもいられず、インタビューメディアをつくることにしました。
THE GOOD JOB研究所について
THE GOOD JOB研究所
https://note.com/goodjoblab
Kimochiruをたくさん受け取っている方にインタビューをしています。
それが思っていた以上に面白い。
やはり、評価されている人は試行錯誤されています。
だから、
「なぜ今の自分になったのか」
が瞬時に出てくる。
また、当たり前ですが、
育った環境や性格が違い、
目指す理想のサービスが違い、
そこに辿り着くまでの葛藤やプロセスが違っています。
だから、自然に個性が出ます。
AIには出せない、この個性。 だから、面白い。
AIの時代だからこそ、「人のプロセス」が気になります。
人それぞれの接客スタイルや、そこに至った原点やこだわりを紐解いていきます。
面白いですよ。
インタビューを受けた人に直接 "応援投げ銭"を送れます
インタビューを受けた人に直接 "応援投げ銭"が送れる
Kimochiru（キモチる）サービス概要（特許出願中）
URL： https://kimochiru.jp/
気持ちの良い接客やサービスに対して、誰でもどこでもアプリ不要・店舗導入不要で“ホンノキモチ”を届けられる、カード型のカジュアルなリアル投げ銭サービスです。カードを受け取った方は、QRコードを読み取ることでスタンプを受け取り、スタンプに応じて様々なクーポンやポイントを受け取ることができます。
会社概要
商号 ： 株式会社ぺこり
代表者 ： 代表取締役 三宅 伸之
所在地 ： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8階
設立 ： 2023年6月16日
事業内容： 『Kimochiru（キモチる）』の企画・制作・運営
URL ： https://info.peccori.com/
報道関係者からのお問い合わせ先
株式会社ぺこり 代表取締役 三宅 伸之(ミヤケ ノブユキ)
TEL ： 090-2809-3916
E-mail： n.miyake@peccori.com