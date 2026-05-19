広告費高騰・営業反応率低下を打破！BtoB受注企業の営業効率を最大化する「Ready Crew案件説明会」を定期開催へ

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋政裕、以下「当社」）は、受注企業の新規顧客開拓における課題解決を支援するため、約6万社の相談データに基づき最新の案件動向を解説する「Ready Crew案件説明会～非公開案件の正体と最新動向～」を、隔週水曜日に開催いたします。



説明会開催の背景・概要

現在、多くのBtoB企業において、広告単価の上昇やテレアポ・メール営業の反応率低下といった「営業効率の悪化」が深刻な経営課題となっています。一方で、発注企業側はネットに情報が溢れており、「結局どこが良いのか判断できない」と迷い、信頼できるクローズドなコミュニティ内で発注先を決定する傾向を強めています。

この「発注者のクローズド化」により、優れたサービスを持つ企業にニーズが届かないという大きな機会損失が発生しています。

本説明会では、約6万社分のデータを保有する「レディクル」だからこそ見えている、ネットには出回らない“非公開案件”の最新トレンドを公開します。

本説明会でお伝えする内容

・市場動向

従来のリード獲得手法が「通用しなくなった」本質的な理由

・高精度なマッチングの裏側

約6万社が利用するレディクルの 仕組みとマッチングの流れ

・案件の具体例

社内データ・擬似案件を用いた案件内容の解説

・導入事例

パートナー企業様における商談獲得や受注率・案件単価の改善事例

開催概要

・イベント名：Ready Crew案件説明会～非公開案件の正体と最新動向～

・日時：2026年5月20日（水）15:00～15:30（以降、隔週水曜開催）

・費用：無料

・形式：Zoomウェビナー（オンライン開催）

・対象：新規顧客開拓・受注率改善に課題を持つBtoB企業の経営層、営業・マーケティング責任者

▼参加申し込みはこちらから

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Ready Crew（レディクル）とは

「レディクル」は、上場企業2,800社以上の利用実績と、年間1,100億円の案件を取り扱う国内最大級のビジネスマッチングコミュニティです。 高い傾聴力と提案力を備えたコンシェルジュが、発注検討企業の真の課題を丁寧にヒアリング。独自のネットワークとシステムを活用し、パートナー企業様へ「成約確度の高い商談」を直接お届けすることで、営業効率の最大化と事業成長を支援します。

■レディクルご活用事例

・受注（パートナー）企業様の声：https://readycrew.jp/casestudy/

・発注（利用）企業様の声：https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー17階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

LinkedIn ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

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