あなたの1票が王者を決める！「クラフトビアグランプリ 2026」が9月上旬、東京都・錦糸公園で初開催！

株式会社アドギルド・ジャパン

2026年9月4日(金)から6日(日)の3日間、東京・墨田区の錦糸公園 ふれあい広場にて「クラフトビアグランプリ 2026 in錦糸公園」を開催！スカイツリーを間近に望む最高のロケーションで、全国各地のブルワリーが誇る自慢の一杯と、お酒にぴったりの絶品グルメをお楽しみいただけます。

■あなたが決める王者！クラフトビアグランプリ

あなたが審査員！来場者投票によるグランプリ決定 全国から集結したブルワリーの中から、来場者の投票によってナンバーワンを決定します。多種多様な銘柄を飲み比べできるチャンス！

■ビールがさらに旨くなる！こだわりグルメ

クラフトビールの個性を引き立てる、こだわりのグルメが勢揃い。肉汁あふれる「ハンバーガーズセレクション」をはじめ、お酒との相性を追求した「オールマルシェ」エリアが登場。ガッツリ食べたい方も、おつまみを楽しみたい方も満足できる、充実のラインナップです。

■お子様大歓迎！巨大エアー遊具

会場には、お子様に大人気の「ふわふわ遊具」がやってくる！ 青空の下、スカイツリーを間近に望む開放的なロケーションで、思いっきり体を動かして遊べます。 大人だけでなく家族で最高の休日を過ごそう！

■出店募集中！

「クラフトビアグランプリ 2026 in錦糸公園」の出店を募集中！

詳細のご確認や資料請求につきましては、お気軽にお問い合わせください。

・Email：info@adguild.co.jp

・TEL：03-6811-1135（平日10:00～18:00）

※募集締切は7月中旬を予定しておりますが、定員になり次第終了とさせていただきます。

■開催概要

【名称】クラフトビアグランプリ 2026 in錦糸公園

【開催期間】9月4日(金) 17:00-21:00

9月5日(土) 10:00-19:00

9月6日(日) 10:00-19:00

【会場】錦糸公園 ふれあい広場（東京都墨田区）

【最寄駅】JR総武線「錦糸町駅」北口 徒歩3分

東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」徒歩3分

【入場料】無料（飲食代は別途）

【購入方法】現金／タッチ決済／電子マネー（Suica・iDなど）／二次元バーコード（PayPay、楽天Payなど）

■お問い合わせ

クラフトビアグランプリ実行委員会

Email：info@adguild.co.jp TEL：03-6811-1135（平日10時～18時）