穏やかな街並みが広がる横浜 仲町台に「れんげ食堂Toshu 仲町台店」誕生！

イオン株式会社

2026年5月22日（金）、中華料理店「れんげ食堂Toshu」を展開するイオングループのオリジン東秀株式会社（本社：東京都調布市/代表：後藤雅之）は、「れんげ食堂Toshu 仲町台店」をオープンいたします。

れんげ食堂Toshu 仲町台店について

横浜市営地下鉄ブルーライン・仲町台駅からほど近く、整然とした街並みと落ち着いた住環境が魅力の仲町台エリアに位置する当店は、日常にさりげない心地よさを添える中華食堂です。お買い物やお出かけの合間のランチや、ご自宅でのくつろぎのひとときにつながる夕食など、さまざまなシーンでご利用いただけます。

自慢の餃子・ラーメン・チャーハンをはじめ、バランスの良い定食やセットメニューなど、日常に取り入れやすい定番中華を豊富にご用意しております。さらに、生ビールやハイボールなどのアルコール類も取り揃え、落ち着いたひとときの“ちょい飲み”もお楽しみいただけます。

テイクアウトにも対応しており、ご自宅での食事にも便利です。地域の暮らしに自然と溶け込み、日常の中で選ばれる存在として、末永く愛される店舗づくりを目指してまいります。

店舗概要

住所：神奈川県横浜市都筑区仲町台1-7-31

最寄り駅：横浜市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅 徒歩1分

電話番号：045-482-6808

営業時間：

月～土曜 11:00～23:00（ラストオーダーは、22：45まで）

日曜・祝日 11:00～22:30（ラストオーダーは、22：15まで）

席数：カウンター8席 テーブル28席 計36席

オープン記念セール 商品概要

当店では、5月22日（金）から期間限定で、人気メニューがおトクに楽しめるオープン記念セールを実施します。

中華食堂「れんげ食堂Toshu」について

"れんげから広がる、ちょうどいい しあわせ"

「れんげ食堂Toshu」の名前には、「れんげ」から広がる美味しい食事で日常を幸せにしたいというおもいが込められています。和食に対する「箸」のように、中華料理には「れんげ」が欠かせません。植物の「れんげ」の花言葉は「幸せ」。

「れんげ食堂Toshu」では、人気の定番料理メニューに加え、れんげ食堂ならではのセットメニューやお酒、また、テイクアウトメニューもご用意しています。

自宅や職場とは違った心地の良い場所として、おひとりで、グループやご家族でも、気軽に楽しんでいただける中華食堂です。

X：https://x.com/renge_PR

LINE：https://lin.ee/unvjkip/

オリジン東秀株式会社について

代表者：代表取締役社長 後藤 雅之

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル5F

設立：1966年（昭和41年）9月

事業内容：イオングループのオリジン東秀は、弁当・惣菜販売のオリジン事業や外食事業の運営、イオングループデリカ部門にオリジン商品を融合させるデリカ融合事業の展開を行なっております。

ブランド：キッチンオリジン/オリジン弁当/オリジンデリカ/武蔵野うどん小麦晴れ 他

公式サイト：https://www.toshu.co.jp/