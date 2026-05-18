DEVIATE NITRO(TM)シリーズ初のノンプレートモデルが登場！自然なスピード感を追求した軽量ランニングシューズ「DEVIATE PURE NITRO(TM)」を2026年6月4日（木）より発売

プーマ ジャパン株式会社

プーマ ジャパン株式会社（本社所在地：東京都品川区）は、ランニングカテゴリーの中核を担う「DEVIATE NITRO(TM)（ディヴィエイト ニトロ）」シリーズより、シリーズ初のノンプレートモデルとなるランニングシューズ「DEVIATE PURE NITRO(TM)（ディヴィエイト ピュア ニトロ）」を2026年6月4日（木）より発売します。

DEVIATE PURE NITRO(TM)は、プーマのランニングシューズラインアップにおいて、スピード性能をより身近に体感できるよう開発された、DEVIATE NITRO(TM)シリーズ初のノンプレートモデルです。数々のアワードを受賞してきた本シリーズの最新作として登場し、進化した「NITROFOAM(TM)（ニトロフォーム）」を採用しながらも、カーボンプレートを搭載しないことで、より自然でスムーズな走行感を実現しています。

■ノンプレートで自然なスピード感を実現

“走る目的”を持った日々のランニングに向けて設計されたDEVIATE PURE NITRO(TM)は、スピードを純粋な形で追求したモデルです。高い反発性とエネルギーリターンにより、長距離でもスムーズで軽快な走りをサポートし、一歩ごとに自然とスピードへ乗っていくような走行体験を提供します。

■軽量設計による快適なテンポ走をサポート

DEVIATE NITRO(TM) 4と比較して約30g軽量化され、メンズサイズ（27.0cm）で約220gを実現。足への負担を軽減しながら、テンポ走などスピードを意識したトレーニングにも適したモデルとなっています。

■快適性とグリップ力を両立するアッパーとアウトソール

アッパーには、軽量で通気性に優れたエンジニアードメッシュを採用。クッション性のある履き口とパッド入りのタンが快適なフィット感を提供します。さらに、プーマ独自の高性能ラバーアウトソール「PUMAGRIP（プーマグリップ）」が、さまざまな天候や路面状況でも優れたグリップ力を発揮し、安定した走りをサポートします。

■PUMA Innovation VP Romain Girard（ロマン・ジラール）コメント

DEVIATE NITRO(TM)シリーズは、プーマがロードランニングカテゴリーへ本格参入して以来、ブランドを代表するシリーズとして進化を続けてきました。DEVIATE PURE NITRO(TM)では、より多くのランナーに“スピード”を身近に感じてもらうことを目指しながら、世界中のランナーに支持されてきたシリーズならではのパフォーマンス性も維持しています。本モデルは、単なるランニングシューズではなく、“自然なスピード”を体感できる一足です。

「DEVIATE PURE NITRO(TM)」は、プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマ 公式オンラインストア（https://jp.puma.com/jp/ja）、PUMA アプリ、一部取扱い店舗にて販売します。なお、プーマ製品の取扱い店舗につきましては、各取扱い店舗のウェブサイトにてご確認ください。

※店舗により取扱商品が一部異なります。また、発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

【商品概要】

■DEVIATE PURE NITRO(TM)

商品名：ディヴィエイト ピュア ニトロ

希望小売価格：19,800円（税込）

商品番号：313904 / 313905（ウィメンズ）

カラー：06 / 05（ウィメンズ）

１. NITROFOAM(TM)：

窒素を注入したミッドソールフォームが、高い反発性と快適なクッショニングを提供。スムーズで安定感のあるライドを実現し、日々のランニングやトレーニングをサポートします。

２. エンジニアードメッシュアッパー：

高品質で軽量、通気性に優れたメッシュ素材を採用し、クッション性のある履き口とパッド入りタンを組み合わせることで、快適なフィット感を提供します。

３. PUMAGRIP：

耐久性に優れたラバー製PUMAGRIPアウトソールが、さまざまな路面で高いグリップ力を発揮します。

・重量：約220g（27.0cm）

・スタックハイト：38mm（かかと）／30mm（前足部）

・ドロップ：8mm

【読者お問合せ先】

プーマ お客様サービス Tel：0120-125-150