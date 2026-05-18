クリエイターの才能を事業化するエージェンシー「WOWs」は「Ai」「愛」と独占マネジメント契約を締結

WOWs

クリエイターの才能を事業化するエージェンシー、株式会社WOWs（本社：東京都渋谷区、代表取締役：李晟在、以下「WOWs」）は、美容系クリエイターの「Ai」「愛」と独占マネジメント契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

■ 「WOWs」と「Ai」「愛」の独占マネジメント契約について

「Ai」は、圧倒的な変身力を武器に、美容を軸とした独自の世界観で注目を集めるクリエイターです。

トレンドを捉えた表現力と高い再現性を活かし、多くの支持を集めています。

「愛」は、豊富な美容知識と洗練されたビジュアルを強みに、自身ならではの美容表現を発信するクリエイターです。説得力のある発信と世界観で、多くのファンを魅了しています。

WOWsは、両名の持つ独自性や世界観を尊重しながら、PR・プロモーション領域を中心に、さらなる活動機会の創出およびブランド価値向上を支援してまいります。

■ 契約形態について

本契約は、「Ai」「愛」のPR・プロモーション領域における独占マネジメント契約となります。

WOWsがPR投稿に関する営業活動およびマネジメント業務を独占的に担当し、両名の活動拡大をサポートしてまいります。

なお、本契約は活動全般を包括的に支援する専属契約とは異なり、PR・プロモーション領域を中心としたパートナーシップ契約となります。

Aiプロフィール

生年月日：1988/2/24

出身地：東京都

圧倒的な変身力と独自の世界観で、他のクリエイターにはない印象的な訴求が可能な美容系クリエイター。

愛プロフィール

生年月日：2001/11/12

出身地：京都府

豊富な美容知識と確かな技術に加え、圧倒的なビジュアルと世界観で魅せる美容系クリエイター。

Aiコメント

この度、株式会社WOWsと独占マネジメント契約を結ぶことになりました、Aiです！

普段は美容を中心に発信をしていますが

“自分らしくいること”や、“周りに縛られず表現すること”を大切に活動してきました。

今回のご縁をきっかけに、これまで以上に活動の幅を広げながら、私にしかできない表現や世界観を届けていきたいと思っています。

いつも支えてくださる皆さんに感謝の気持ちを忘れず、これからも自分らしく頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします！

愛コメント

この度、ご縁をいただき株式会社WOWsと独占マネジメント契約を結ぶことになりました、愛です！

これまでSNSでは美容を中心に、自分自身が本当に“美しい”と思えるものを追求しながら、自分らしく発信を続けてきました。ただ流行を追うだけではなく、自分の感性を信じて、周りに縛られずに美を表現することを大切にしています。

これからはさらに活動の幅を広げながら、美容を通してもっと自分に自信を持てるきっかけや、新しい美しさを届けていける存在になれるよう挑戦していきたいと思っています。

いつも応援してくださる皆さんへの感謝を忘れず、これからも石川愛らしく、“究極の美”を追求していきますので、応援よろしくお願いいたします！

株式会社WOWs 会社概要

WOWsは、「クリエイターの夢を、市場の価値に。」をミッションに事業を展開するクリエイターエージェンシーです。

所属する国内トップクラスのクリエイターを強みに、企業プロモーション支援からBtoC事業まで、クリエイタードリブンな事業運営を行っています。

画一的な育成ではなく、それぞれの才能に向き合うパートナーとして、企画・ブランド・プロジェクト・事業開発まで多角的な価値創出を行っています。



会社名： 株式会社WOWs

代表者： 代表取締役CEO 李晟在

設立 ： 2024年2月

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目19－18 コマツローリエビル 9階

事業 ： クリエイターエージェンシー

URL ：https://wows-agency.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

Ai / 愛へのご相談について

Email : creator_contact@wows.co.jp



株式会社WOWs 広報チーム

Email: pr@wows.co.jp

