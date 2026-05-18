韓国発の『ALIEN STAGE』より、「ヒョナ」「ルカ」が人気フィギュアシリーズ「るかっぷ」に登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『るかっぷ ALIEN STAGE 完成品フィギュア』の「ヒョナ」「ルカ」を、現在それぞれご案内中です。

製品ページはこちら：

●るかっぷ ALIEN STAGE ヒョナ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201583&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●るかっぷ ALIEN STAGE ルカ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201584&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■るかっぷ ALIEN STAGE 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：各4,950円(税込)

□発売日：2026年11月下旬予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高約110mm

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●るかっぷ ALIEN STAGE ヒョナ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201583&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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●るかっぷ ALIEN STAGE ルカ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201584&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■シリーズのフィギュアを並べた展示例:

るかっぷシリーズに、話題の韓国発の『ALIEN STAGE』から、第3弾「ヒョナ」「ルカ」が登場です。

るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長の人気フィギュアシリーズです。

デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっています。

首は可動で表情をつけて楽しむことができます。

別売りのミジ、スア、イヴァン、ティルみんなで並べるとより世界観が広がります。

※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『ALIEN STAGE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=40027&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)