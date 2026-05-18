【山梨発】ジュエリーメーカー直営のプライベートブランド「Lucky Jewelry（ラッキー ジュエリー）」が錦糸町マルイに2号店オープン！オープン記念で特別価格商品も！

株式会社丸井グループ

宝石産業が発展してきた山梨県に本社を構えるジュエリーメーカーが手がけるプライベートブランド「Lucky Jewelry（ラッキー ジュエリー）」。このたび、錦糸町マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）2Fに2号店をオープンいたします。上野マルイに続く今回の新店舗では、メーカー直営ならではの技術を活かし、オーダージュエリーの制作からリフォーム、買い取りまで、ジュエリーに関する総合窓口としてお客さまに寄り添ったサービスを展開します。

■「Lucky Jewelry（ラッキー ジュエリー）」とは

ジュエリーメーカーが手がけるプライベートブランド。安心のアフターサービスとともに、お客さまが「探していた」と感じられるジュエリーに出会える、“ラッキー”な存在でありたいというコンセプトのブランドです。

※画像はイメージ

今回の出店では、メーカー直営ならではの豊富な品揃えに加え、ダイヤモンドや地金ジュエリーを中心に、日常使いしやすいジュエリーから特別なシーンを彩るジュエリーまで幅広くご用意しています。

また、店内はシンプルで落ち着いた空間に仕上げ、ゆっくりと商品をご覧いただける環境を整えました。オーダージュエリーやリフォーム、買い取りまで一貫してご相談いただける体制で、お客さま一人ひとりに寄り添ったご提案と安心のアフターサービスをご提供いたします。

■オープン記念企画

5月19日（火）～6月30日（火）の期間限定で、ダイヤモンドジュエリーやパールジュエリーなど一部対象商品を20％OFFでご提供いたします。数量限定で、人気のジュエリーをお求めになりやすい価格でご用意しております。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

■ショップ概要

ショップ名：Lucky Jewelry（ラッキー ジュエリー）

展開場所：錦糸町マルイ 2F

営業時間：10:30～20:00

オープン日：2026年5月19日（火）

TEL：080-7844-5234

E-mail：cgcastkin@gmail.com

▼錦糸町マルイ

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▼丸井

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