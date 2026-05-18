サンマルクカフェ公式アプリは、より便利でお得なサービス体験に向けサンマルクグループアプリ『myサンマルク』へ2026年夏頃に統合予定です

株式会社サンマルクカフェ

株式会社サンマルクカフェ（京都本社：京都市下京区 代表取締役社長：小山 典孝）は、サンマルクカフェの公式アプリを、サンマルクグループアプリ「myサンマルク」に2026年夏頃に統合することをお知らせします。

サンマルクグループアプリ「myサンマルク」は、サンマルクグループが展開する多種多様なブランド体験をひとつにまとめることで、お客様にとって便利でシームレスな体験をお届けすることを目的とした、外食企業で最大級となるグループ横断・統合型公式アプリです。サンマルクグループ内45ブランドのうち、19ブランドを皮切りに2026年1月より始動し、多くのお客様にご利用いただいています。

この度、サンマルクグループの主力ブランドの一つであるサンマルクカフェが2026年夏頃に「myサンマルク」に参画し、現行の公式アプリを「myサンマルク」に統合することが決定しました。それに伴い、現行の公式アプリは、「myサンマルク」へのアプリポイント移行期間を経て段階的にサービスを終了予定ですが、現行の公式アプリでお持ちのクーポンは、各クーポンの有効期限内でご利用いただけます。

サンマルクカフェは統合型公式アプリへの参画により、グループスケールを活かした多様なブランド体験と、より便利でお得なサービス体験の提供を目指します。

※「myサンマルク」統合後のサービス内容やポイント移行に関する詳細は改めてご案内します。

【サンマルクグループアプリ「myサンマルク」概要】

・アプリ名称：myサンマルク

・サービス開始日：2026年1月21日

・対応OS：iOS／Android

※「myサンマルク」アプリをご利用の際は、

iOS：OS16.0以上、Android：OS11.0以上が推奨となります。

・サービスご案内ページ：https://www.saint-marc-hd.jp/lp/app/using-the-app/

サンマルクカフェについて

サンマルクカフェは、1999年に東京都中央区に１号店をオープンし、1番の人気商品「チョコクロ」をはじめ、長年の人気商品「じゃがバタデニッシュ」や「バターデニッシュ」など全てのパン、サンドイッチを店内で手作りしているNo.1ベーカリーカフェです。独自開発の「遠赤外線」効果を発するオーブンを使用し、毎日お客様へ焼きたてパンをお届けしております。

サンマルクカフェは「最高のひととき」を創造し続けます。

会社概要

会社名：株式会社サンマルクカフェ

所在地：京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビル4階

代表者：小山 典孝

設立：1989年3月

URL：https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/

事業内容：サンマルクカフェ事業

【サンマルクカフェ 公式サイト】

X（旧Twitter） https://twitter.com/st_marc_cafe309

Instagram https://www.instagram.com/saint_marc_cafe_official

アプリ https://saint-marc-hd.com/cafe/appli/index.html?storelink=true

【お客様からのお問い合わせ先】

お客様相談窓口 お問い合わせフォーム

URL：https://saint-marc-hd.com/mailform/opinion.html?gyotai=cafe