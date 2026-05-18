【JAF静岡】「2026オートテスト in つま恋リゾート彩の郷」開催に協力します
一般社団法人日本自動車連盟（JAF）静岡支部（支部長 小野田 剛久）は6月27日（土）に静岡県掛川市のつま恋リゾート彩の郷（掛川市満水）南第1駐車場において、JAF加盟クラブ チームエムアイが主催する「オートテストinつま恋リゾート彩の郷」の開催に協力します。
前回の集合写真
【オートテストはモータースポーツの世界への入門に最適】
オートテストは、他のJAF公認モータースポーツ競技と比べて走行時の速度が高くならないようにルールで規制されているため、競技ライセンスはもちろんヘルメットやグローブの他、車両の特殊装備も不要でマイカーでそのまま参加できるようになっています。
さらに、当競技会を完走された方は、国内Bライセンスの申請が可能です。
JAF静岡支部は、当競技会において会場の準備、参加者の募集などで開催に協力します。
オートテストについての詳細は、こちらから
https://jaf.link/3RK76ZH
【国内Bライセンスとは】
JAF公認競技のラリーやスピード競技（ジムカーナ競技・ダートトライアル競技・サーキットトライアル競技・ヒルクライム競技・ドラッグレース・ラリークロス・オートクロス・ドリフト競技など）に参加・出場できる競技ライセンスです。
※ライセンス取得には、JAF個人会員である必要があります。
※ライセンス申請は、有料です。
走行風景
【オートテストの気軽さ・楽しさの秘密】
・初心者大歓迎
・マイカーでそのまま参加できる！
・1台で複数名の参加も可能！
・モータースポーツライセンスは不要！
・必ず1回バックします！
・国内Bライセンスが申請できる！
【開催概要】オートテストinつま恋リゾート彩の郷
日 時：6月27日（土）8:30～16:00 ※参加人数により、開催時間が変更になる場合あり
応募人数：70名程度（最少催行人数：15名）※応募多数の場合は抽選
締め切り：6月15日（月）23:30
参加費用：JAF会員4,500円 一般5,500円（駐車料金含む）
場 所：つま恋リゾート彩の郷 南第1駐車場（静岡県掛川市満水2000）
東名高速道路の北側の駐車場です。南ゲートから入園してください。
主催・運営：JAF加盟クラブ チームエムアイ
協 力：JAF静岡支部（募集・会場調整など）
詳細・お申し込みはこちら :
https://jaf.link/4wqyteq