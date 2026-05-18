【JAF静岡】「2026オートテスト in つま恋リゾート彩の郷」開催に協力します

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）静岡支部（支部長 小野田 剛久）は6月27日（土）に静岡県掛川市のつま恋リゾート彩の郷（掛川市満水）南第1駐車場において、JAF加盟クラブ チームエムアイが主催する「オートテストinつま恋リゾート彩の郷」の開催に協力します。

前回の集合写真

【オートテストはモータースポーツの世界への入門に最適】

オートテストは、他のJAF公認モータースポーツ競技と比べて走行時の速度が高くならないようにルールで規制されているため、競技ライセンスはもちろんヘルメットやグローブの他、車両の特殊装備も不要でマイカーでそのまま参加できるようになっています。

さらに、当競技会を完走された方は、国内Bライセンスの申請が可能です。

JAF静岡支部は、当競技会において会場の準備、参加者の募集などで開催に協力します。

オートテストについての詳細は、こちらから

https://jaf.link/3RK76ZH

【国内Bライセンスとは】

JAF公認競技のラリーやスピード競技（ジムカーナ競技・ダートトライアル競技・サーキットトライアル競技・ヒルクライム競技・ドラッグレース・ラリークロス・オートクロス・ドリフト競技など）に参加・出場できる競技ライセンスです。

※ライセンス取得には、JAF個人会員である必要があります。

※ライセンス申請は、有料です。

走行風景

【オートテストの気軽さ・楽しさの秘密】

・初心者大歓迎

・マイカーでそのまま参加できる！

・1台で複数名の参加も可能！

・モータースポーツライセンスは不要！

・必ず1回バックします！

・国内Bライセンスが申請できる！

【開催概要】オートテストinつま恋リゾート彩の郷

日 時：6月27日（土）8:30～16:00 ※参加人数により、開催時間が変更になる場合あり

応募人数：70名程度（最少催行人数：15名）※応募多数の場合は抽選

締め切り：6月15日（月）23:30

参加費用：JAF会員4,500円 一般5,500円（駐車料金含む）

場 所：つま恋リゾート彩の郷 南第1駐車場（静岡県掛川市満水2000）

東名高速道路の北側の駐車場です。南ゲートから入園してください。

主催・運営：JAF加盟クラブ チームエムアイ

協 力：JAF静岡支部（募集・会場調整など）

詳細・お申し込みはこちら :https://jaf.link/4wqyteq