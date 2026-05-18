「au PAY ポイント運用」において「ビットコイン連動コース」を提供開始

au Coincheck Digital Assets株式会社

au Coincheck Digital Assets株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：笠井 道彦、以下 当社）はKDDIとともに、「au PAY ポイント運用」において「ビットコイン連動コース」（以下 本コース）を、2026年5月18日から開始します。本コースは、市場のビットコインの価格に連動してPontaポイントが増減する積極運用型のコースです。暗号資産に関心のある初心者の方でも、ポイントを活用することで、アクティブな値動きを手軽に体験できる点が特長です。

au PAY ポイント運用は、Pontaポイントを保有するお客さまが、証券口座や暗号資産口座の開設不要で手軽に資産運用を疑似体験できるサービスです。運用するポイント数を決めてお好きなコースに追加するだけで、初心者でも気軽に投資を体験いただけます。au PAY ポイント運用はau PAY アプリからのご利用が便利です。また、「au Ponta ポータル」のトップページからも簡単にご利用いただけます。



au PAY ポイント運用についての詳細はこちら(https://wallet-inv.auone.jp/)をご確認ください。

■ビットコイン連動コース概要

ご利用方法

・お手持ちのPontaポイントを、100ポイントから本コースに追加することで利用できます。

・追加したポイントはビットコインの価格に連動して増減します。

・運用中のポイントは、必要に応じて引き出すことができます。

手数料

・ポイントの追加時および引き出し時には、それぞれ4.5%の手数料が発生します。

留意事項

・価格は1日1回、運用ポイント数に反映されます。

・お申込み時にご覧いただいた参考価格と、実際の運用ポイント数（追加・引き出し後の反映結果）が一致しない場合があります。※お客さまが操作されたポイント追加・引き出しの申込内容を営業日の7:00に集計し、それを元に同日9:00頃に取引を実施するため。

・その他の留意事項はサービスサイト(https://wallet-inv.auone.jp/)をご確認ください。

なお、当社およびKDDIは、2026年夏に「暗号資産ウォレット」をサービス提供予定です。（注）ポイント運用で暗号資産に興味を持ったお客さまが、現物の暗号資産にも触れていただきやすいサービスの提供により、デジタル資産を誰もがより身近に利用できる環境の実現を目指してまいります。

（注）2026年5月12日 お知らせ

au Coincheck Digital Assets株式会社始動 - au Coincheck Digital Assets(https://www.au-cc.com/2026/05/12/au-coincheck-digital-assets%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%A7%8B%E5%8B%95/)

以 上