リケンテクノス　「人とくるまのテクノロジー展 2026」出展のお知らせ

リケンテクノス株式会社

【開催概要】

●開催場所：パシフィコ横浜

●開催期間：2026年5月27日（水）～5月29日（金） 3日間

●入場料：無料（事前登録制）

●当社出展ブース：No. 294

本展では「素材転換 × 未来設計」をコンセプトに、次世代ニーズに応える提案を行います。ブース

中央のメイン展示では、新エネルギー車（NEV）向け部品への採用や将来的な技術動向を見据え、

想定部品の展示を通じてその具体像をご紹介します。あわせて、自動車用途における実績製品やリサイクル・サステナブル対応の開発サンプルも展示します。さらに、当社のコンパウンド製品およびフィルム製品に加え、産学連携・企業間連携による共同研究についてもご紹介します。

当社は、従来素材からの転換を起点に新たな価値とソリューションを創出し続け、持続可能な社会を

実現していきます。

【主な出展内容】

・EPDM代替オレフィン系TPV ACTYMER(R) G

・NBR/CR代替高耐油性TPV ACTYMER(R) K

・導電性を有するエラストマー

・ガスバリア性に優れるエラストマー

・防振ゴム代替TPV

・金属やエンプラ代替を狙った高難燃・高剛性コンパウンド

・ナイロン代替を狙った長期耐熱オレフィンコンパウンド

・三酸化アンチモンフリー難燃コンパウンド

・高透明遮熱フィルムICE-μ(R)（アイスミュー）

・EMC対応 電磁波ノイズ抑制フィルム

・ポリメチルペンテン薄膜離型フィルム

・リサイクル原料/天然資源を活用したコンパウンド

・産学連携・企業間連携の共同研究

横浜の会期に合わせて開催されるオンライン展示会（人とくるまのテクノロジー展 2026 ONLINE

STAGE 1）にも出展いたします。

●開催期間：2026年5月19日（火）～6月9日（火）

会場への入場は事前登録制になっております。ご来場の際は、下記公式サイトをご確認の上、事前登録のお手続きをお願いいたします。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

▼人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA 公式サイト

https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/

▼当社ホームページ

https://www.rikentechnos.co.jp/