リケンテクノス 「人とくるまのテクノロジー展 2026」出展のお知らせ
【開催概要】
●開催場所：パシフィコ横浜
●開催期間：2026年5月27日（水）～5月29日（金） 3日間
●入場料：無料（事前登録制）
●当社出展ブース：No. 294
本展では「素材転換 × 未来設計」をコンセプトに、次世代ニーズに応える提案を行います。ブース
中央のメイン展示では、新エネルギー車（NEV）向け部品への採用や将来的な技術動向を見据え、
想定部品の展示を通じてその具体像をご紹介します。あわせて、自動車用途における実績製品やリサイクル・サステナブル対応の開発サンプルも展示します。さらに、当社のコンパウンド製品およびフィルム製品に加え、産学連携・企業間連携による共同研究についてもご紹介します。
当社は、従来素材からの転換を起点に新たな価値とソリューションを創出し続け、持続可能な社会を
実現していきます。
【主な出展内容】
・EPDM代替オレフィン系TPV ACTYMER(R) G
・NBR/CR代替高耐油性TPV ACTYMER(R) K
・導電性を有するエラストマー
・ガスバリア性に優れるエラストマー
・防振ゴム代替TPV
・金属やエンプラ代替を狙った高難燃・高剛性コンパウンド
・ナイロン代替を狙った長期耐熱オレフィンコンパウンド
・三酸化アンチモンフリー難燃コンパウンド
・高透明遮熱フィルムICE-μ(R)（アイスミュー）
・EMC対応 電磁波ノイズ抑制フィルム
・ポリメチルペンテン薄膜離型フィルム
・リサイクル原料/天然資源を活用したコンパウンド
・産学連携・企業間連携の共同研究
横浜の会期に合わせて開催されるオンライン展示会（人とくるまのテクノロジー展 2026 ONLINE
STAGE 1）にも出展いたします。
●開催期間：2026年5月19日（火）～6月9日（火）
会場への入場は事前登録制になっております。ご来場の際は、下記公式サイトをご確認の上、事前登録のお手続きをお願いいたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
▼人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA 公式サイト
https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/
▼当社ホームページ
https://www.rikentechnos.co.jp/