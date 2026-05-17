2020年代のエポックメイキング的作品を、南極が圧倒的スケールと演劇的マジカルでもってたった1回だけ打ち上げる！『宇宙戦争』

株式会社南極

2025年11月ではニッポン放送とタッグを組んだ舞台『SYZYGY』、2026年5月では初期マスターピースを再製作した『ホネホネ山の大動物』など、独自の世界観と劇団らしいグルーヴで注目を集めてきた南極が、次に挑むのは“宇宙戦争”！

フィクション界に燦然と屹立する極大的なSFテーマである“宇宙戦争”。南極は第10回本公演として新作劇『宇宙戦争』をオール南極で上演する。

作家のH・G・ウェルズが1898年に発表したSFの金字塔「宇宙戦争」は、後に都市伝説として語り継がれるラジオドラマ化や、巨匠スピルバーグによって映画化されてきた。同名のタイトルである南極の新作『宇宙戦争』はまったく新しい物語だ。地球人対異星人という極大スケールのモチーフと、二人の人間の感情の衝突という極小スケールのモチーフが、ミックスされながら物語を展開していく。

SF演劇のエポックメイキング的な作品を目指し、南極と観客が持ちうる、あらん限りの想像力／創造力を駆使した総力戦。

今作は、惑星ピスタチオの「破壊ランナー（初演・1993年）」や、ヨーロッパ企画の「サマータイムマシン・ブルース（初演・2001年）」や、イキウメの「太陽（初演・2011年）」のような、SF演劇のエポックメイキング的作品を目指して製作する。先に上げた3つの演劇は約10年周期で発表されてきた。2020年に誕生し、演劇界のニューウェーブを起こしてきた南極が、2020年代のエポックメイキング的SF演劇に挑戦する。

大スケールかつ、演劇的マジカルが強まるユニークな上演形態により、小劇場シーンはもちろん、演劇シーンのニュースとなるような公演に。

演劇とカルチャーをつなぐ独自の世界観で、若手演劇界のアイコン的立ち位置になりつつある南極。その第10回本公演となる本作は、2026年5月にプレオープンする新劇場「東京建物ぴあシアター」を会場に、たった1回限りの上演として開催。1回限定公演で演劇的マジカル性（“いま、ここ”感）を高めつつ、それを観客に目撃していただきます。

なお、普段演劇を観ないポップカルチャー層にもこの作品を観に劇場に来てもらいたいという思いから、料金を2,000円(映画館で一本映画を見るくらいの値段として)に設定しました。

【上演日程】

8/22（土）16:00～

【チケット】

2,000円

https://w.pia.jp/t/uchusenso/

▼1次抽選

受付期間：2026/05/18(月) 10:00～2026/05/27(水) 23:59

抽選発表：2026/05/30(土) 18:00

※詳細は南極公式HPにて

https://nankyoku.jp/uchu-sensou.html

【会場】

東京建物 ぴあ シアター 東京都中央区八重洲1-6-1 TOFROM YAESU TOWER 3F-6F

【あらすじ】

地球征服を目論む異星人が都市に襲来し、前線から遠く離れた半島の団地では陰謀論が立ちのぼる中、男は地底でニュース演劇に熱中し、恋をする。

【キャスト】

ユガミノーマル 端栞里 瀬安勇志 揺楽瑠香 九條えり花 井上耕輔 ポクシン・トガワ 古田絵夢 和久井千尋 こんにち博士（オール南極）

脚本・演出：こんにち博士（南極）コメント

演劇が流行っているか流行っていないかがSNSを中心に話題ですが、まさにこの公演も、演劇よ流行ってくれという南極10人の強く切実な思いから立ち上がっています。2020年に南極が始まってから、あらん限りの速度で演劇をつくり続けてきましたが、ようやく最近になって演劇のことがわかってきた気がします。

演劇は非効率で制約が多くてひどく労力がかかり、でもそのマイナス面を全部持ってしてもあまるほど、演劇はときたま、とんでもない光を放つ瞬間があります。その光はほか何にも変え難いほど、マジカルです。

ふと、「宇宙戦争」という題名の演劇をやらなければならないと思いました。10回目の公演にふさわしい極大的なモチーフです。僕と南極のみんなが、この瞬間、この光線を放つためにこれまで演劇をやってきたのだと、そんなものをこれからみなさんにお見せします。

南極とは？

とびきりキュートな10人によるゆかいな劇団。

2020年春の誕生以来、“どきどき、わくわく、ちょっとこわい”演劇をつくっている。劇団員全員が俳優であり、自立したクリエイターとしてそれぞれの創造力を持ち寄り作品に臨む。

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Mail：info@nankyoku.jp

Tell：070-8591-4816

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主宰：ユガミノーマル 広報：九條えり花