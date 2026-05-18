＜販売実績3,500万個＞世界で選ばれる持ち運びシーシャ、ベイプエンジンより数量限定フレーバー【ホワイトソーダ】の販売が開始。

株式会社ドロームこれからの季節に嬉しいスッキリとした甘みと清涼感。ベイプエンジンの吸う、青春フレーバー「ホワイトソーダ」

株式会社ドローム（本社：千葉県柏市）は、2026年5月15日より、持ち運びシーシャブランド Vapengin（ベイプエンジン） から、夏の始まりにぴったりな数量限定フレーバー「ホワイトソーダ」の販売を開始いたしました。

ホワイトソーダは、やさしい甘みとほんのりとした酸味に、スッキリとしたソーダの清涼感が重なる。どこか懐かしさを感じる青春の思い出を再現した、数量限定の特別なフレーバーです。



持ち運びシーシャ市場で多くの支持を集めるVapenginシリーズの新たなラインナップとして、これからの季節にぴったりな味わいをお楽しみいただけます。

世界で選ばれる持ち運びシーシャ【ベイプエンジン】

持ち運びシーシャ市場で多くの支持を集めるベイプエンジンシリーズ

持ち運びシーシャブランド Vapengin は、【超濃い。だから超ウマい。】をコンセプトに、多くのユーザーから支持を集める人気ブランドです。

これまでシリーズ累計販売数3,500万個を突破し、国内外で幅広く選ばれ続けています。

フレーバーの濃厚さや満足感にこだわった味づくりを特徴としており、初心者からヘビーユーザーまで高い評価を獲得しています。

販売先・購入方法

Vapengin MODEL3（ベイプエンジンモデル3）

Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWD18FDJ

楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/vapecollection/vapengin-7-001a/

販売価格：4,480円（税込）

＜製品情報＞

ブランド：Vapengin（ベイプエンジン）

製品名：Vapengin MODEL3（ベイプエンジンモデル3）

フレーバー数：9種＋限定フレーバー

吸引回数：約7,500回

充電方法：Type-C充電

販売元

会社名：株式会社ドローム

本社住所：〒277-0852 千葉県柏市旭町3丁目3-20 ユーゴーハイツ101

お問い合わせ： info@vapengin.jp