五反田に現れた“王道の極み”創業170年の老舗醸造所と共同開発した秘伝タレで味わう油そば専門店『油そばABREN(アブレン) 五反田店』が5月25日オープン。2日間限定で油そば500円イベントを開催

株式会社FTT

■『油そばABREN』３つのこだわり

1. 創業170年、老舗の知恵が息づく「特製秘伝タレ」

油そばの命とも言えるタレは、創業170年を誇る老舗醤油醸造所との共同開発によって誕生しました。渾身の力で調合された秘伝のタレは、複雑ながらも絶妙なバランスを保ち、特製麺の豊かな味わいを最大限に引き出します。他店では決して味わうことのできない、深みとキレを両立させた唯一無二の存在です。

2. 小麦の香りが鼻を抜ける「こだわりの特製麺」

国内でも有数の製麺所と共同開発。小麦本来の香りを追求し、モチモチとした力強い食感を実現しました。タレに負けない存在感を持ちつつ、喉越しも計算し尽くされたこの麺は、まさに「麺を食べるための油そば」にふさわしい仕上がりです。

3. 最後の一口まで止まらない「黄金のバランス」

スープのない油そばは、麺とタレの相性がすべてを左右します。ABRENの油そばは、ボリュームの多い盛りでも、最後まで飽きることなく、むしろ「もう一口」が止まらなくなる不思議な魔力を秘めています。途中で自分好みに味を変える「カスタマイズ」も、この土台となる麺とタレがしっかりしているからこそ活きてきます。

■メニュー

油そば（並・大・W）：850円

まずはそのまま。次に味変であなただけのカスタマイズを！

油そば

特製油そば（並・大・W）：1100円

温玉、チャーシュー2枚、メンマ増しのお得な油そば

特製油そば

パンチ油そば（並・大・W）：980円

ジャンクな背脂ニンニクの衝撃！野菜山盛りのパンチ油そば

パンチ油そば

台湾まぜそば（並・大・W）：980円

シビ辛ミンチと卵黄が極太麺に絡む、刺激的な旨辛

彩り豊かなトッピング各種：＋100円～

半熟卵、野菜盛り、チーズなど、あなた好みのアクセントを。

■えらべる麺量

並盛150g・大盛225g・W盛300g・トリプル盛450g・鬼盛600g

★オープニングイベント概要

開催日：

2026年5月25日（月）・5月26日（火）

内容：

油そば 通常850円 → オープン記念価格500円

※その他商品も記念価格(▲350円)での提供

麺量：

並盛り・大盛り・W盛り 同一価格

■店舗情報

店名： 油そばABREN 五反田店

営業時間：月～金11:00～21:00 土11:00～17:00

定休日： 日曜

所在地： 〒141-0022 東京都品川区東五反田１丁目１８－１４ 東五反田ビル １Ｆ

アクセス： JR山手線「五反田駅」徒歩５分

公式Instagram： https://www.instagram.com/abren_japan/