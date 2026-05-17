【宿泊者限定】「洞爺湖 鶴雅リゾート 洸の謌」洞爺湖ロングラン花火大会会場への無料送迎バスを運行

鶴雅ホールディングス株式会社

鶴雅リゾート株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号／代表取締役社長：大西希）は、「洞爺湖 鶴雅リゾート 洸の謌」にご宿泊のお客様を対象に、2026年の「洞爺湖ロングラン花火大会」の開催期間中、ホテルと花火会場を結ぶ無料送迎バスを運行いたします。

本年で45回目を迎える洞爺湖ロングラン花火大会は、湖上を舞台に長期間にわたり開催される、北海道を代表するイベントです。本施設では、ご宿泊のお客様に快適に花火をご観覧いただけるよう、会場までの送迎サービスをご用意しております。

また、「【湖上から花火鑑賞】鑑賞船チケット＆季節のカクテル付プラン」も販売しております。湖上から花火を楽しんだ後は、バーラウンジで季節のカクテルとともに余韻をお楽しみいただけます。

無料送迎バス運行概要

【運行期間】

2026年4月28日（火）～2026年10月31日（土）

※天候等により運休となる場合がございます。

【運行時間】

・往路（洸の謌発）：20:10

・復路（花火会場発）：１.21:10 ２.21:30

※所要時間：約10分（片道）

【定員】

先着20名様（定員に達し次第受付終了）

【ご予約方法】

ご利用をご希望のお客様は、当日、15:00から18:00までにフロントへお申し付けください。ご予約受付後、整理券をお渡しいたします。

※夕食が18:30以降のお客様はご乗車いただけません。あらかじめご了承ください。

【湖上から花火鑑賞】鑑賞船チケット＆季節のカクテル付プラン 概要

【プラン内容】

１.ご夕食は花火大会に間に合うよう、17:30にお席をご用意

２.「洞爺ロングラン花火鑑賞船」の乗船チケット／大人1名様につき1枚

３.花火会場までの送迎バス（往復）付き

４.バーラウンジにて季節のカクテル／大人1名様につき1杯

火のラウンジ＆バー「淡の灯」（営業時間20:00～24:00/L.O. 23:30）

【鑑賞船運航時間】

20:35～21:20頃

※花火の打ち上げ時間：20:45～（約20分間）

【乗船場所】

洞爺湖汽船 花火鑑賞船桟橋（当館から車で約10分）

※遊覧船の乗船には、当館が発行したチケットが必要です。チケットはチェックイン日のみご利用いただけます。

※チケットは大人のみご用意いたします。お子様の利用料金は直接お支払いください。

※チケット及びカクテルの換金はできません。

※天候等の影響で欠航する場合や諸般の事情で運休する場合は、お菓子のお土産をご用意いたします。

※遊覧船乗り場までは当館から車で約10分です。送迎バスをご利用にならない場合は、チェックイン時にフロントでお申し出ください。

※カクテルの種類は季節によって異なります。

施設概要

北海道を拠点に温泉旅館を展開する鶴雅グループの「洞爺湖 鶴雅リゾート 洸の謌」は、アドベンチャーツーリズムの拠点として2023年4月に洞爺湖にオープンしました。56,000平米の広大な庭園には美しい草花と樹木が広がり、北海道の自然と四季を感じられる、新しい形の「北海道リゾート」をコンセプトとした施設です。この地ならではのアクティビティを楽しんだ後は、湯量豊富な温泉で温まり、洞爺周辺で収穫した素材が中心のフレンチや和食会席で食のひとときをお愉しみいただけます。この地ならではの滞在体験をご提案してまいります。

施設名：洞爺湖 鶴雅リゾート 洸の謌

所在地：北海道有珠郡壮瞥町壮瞥温泉88-26

連絡先：TEL 0142-82-7160 FAX 0142-82-7175

法人名：鶴雅リゾート株式会社

公式サイトはこちら :https://www.hikarino-uta.com/