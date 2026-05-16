T4IS2026 Strategy Dialogue『クリーンエネルギー・スーパーサイクル』--AIの電力需要と核融合・次世代核分裂への投資

ソーシャス株式会社

本リリースのポイント

・データセンターの「サステナビリティ」の意味が変わった。 かつての論点は消費電力と炭素の削減だったが、現在の顧客は「電力上限」に直面している。問いは、固定された電力枠のなかでの効率化と、メーター内（自家発電）への移行へと移っている。

・次世代核分裂と核融合は、今後10年において対立関係にない。 ただし核分裂には、固有安全性（破綻しても安全側に倒れる設計）とモジュール性という厳しい条件がつく。1GWの単一炉では1GWの施設を支えられない。

・核融合の商業化は最速でも2030年代半ば（メーター内利用）、送電網統合は2040～2045年とされた。 10年クローズド型のヨーロッパのファンドでは、期間が合わず核融合を引き受けられない、という認識が率直に共有された。

・日本拠点の核融合事業者の調達規模は数千万ドル規模で、米国勢の数億ドル規模に対し一桁の開きがある。 30年単位の負債を持つ政府系ファンドや年金基金が、構造的に正しいLPとして名指しされた。

・「炉を売るのか、電力を売るのか」というビジネスモデルの対立が表面化した。 国際資本にはPPA（電力購入契約）型、日本資本にはハードウェア型ないしハイブリッド型が読みやすい、という整理に落ち着いた。

セッション概要

ソーシャス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：尹世羅）は、2026年4月26日（日）、東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンスにて開催した招待制エグゼクティブサミット「Tech for Impact Summit 2026（https://tech4impactsummit.com/ja）」（以下、T4IS2026）において、非公開セッション「Strategy Dialogue」を実施いたしました。本リリースは、そのうちの一つ『The Clean Energy Supercycle（クリーンエネルギー・スーパーサイクル）』の議論を要約するものです。

本セッションはチャタムハウス・ルールのもとで実施されました。したがって本リリースは、議論されたテーマ・論点・提案を記録するものであり、特定の発言を個人または組織に帰属させるものではありません。なお、本セッションの登壇者のうち、プロフィールの公開に同意された方々は、公式セッションページ（https://tech4impactsummit.com/ja/sessions/clean-energy-supercycle/）でご確認いただけます。

参加したのは、核融合技術の事業者、核融合へのポジションを持つ小規模ファンドの投資家、そして電力容量が逼迫するなかで企業顧客が実際に何をしているかを語るデータセンター・インフラの事業者など、エネルギーと計算基盤の交差点に立つ実務家たちです。少人数の技術的な円卓として、AIの電力需要にエネルギー供給が追いつけるのか、投資家・事業者・政策はどう応じるべきかが議論されました。

議論のハイライト

1. 「電力上限」がデータセンターの問いを書き換える

議論は、データセンターにおける「サステナビリティ」の意味の転換から始まりました。当初の枠組みは、消費電力と炭素フットプリントの削減でした。しかし現在の運用上の現実では、顧客は「電力上限」に直面しています。これ以上の系統容量が確保できず、変圧器の納入は数年先で、引き込み量に対する規制上の天井が拘束力を持ち始めている。

その結果、サステナビリティは「絶対量の削減」ではなく、「固定された電力枠のなかでの効率化」と「メーター内での自家発電」の問いへと移った、という認識が共有されました。計算基盤の含意は明快です。既存の電力でより多くのシリコンを動かすよう最適化すること、そして系統を主電源ではなく予備電源に位置づけられるよう、自前で電力を生み出すこと。メーター内の候補として、現時点ではSMR（小型モジュール炉）と燃料電池が、時間軸が許せばその先の選択肢として核融合が挙げられました。

2. 次世代核分裂--役割はある、ただし厳しい条件つき

事業者側の見方は、核分裂と核融合は今後10年において対立関係にない、というものでした。ただし核分裂には二つの厳しい条件がつきます。

一つは固有安全性です。従来の加圧水型・沸騰水型の設計は、福島・スリーマイル後の環境において、データセンター規模での新規導入にはもはや受け入れられない、と評されました。信頼できる設計群として名指しされたのは、破綻しても安全側に倒れる方式--溶融塩、トリウム燃料、常圧運転--です。

もう一つはモジュール性です。1GWの単一炉では1GWの施設を支えられません。一基を保守や燃料交換のために停止しても負荷を失わずに済むだけの、小型の炉（単機で数MWから百数十MW規模）が十分な数だけ必要になる。事業者が求めているのは一枚岩の巨大炉ではなく、複数機からなる「艦隊」だ、と表現されました。加えて、運用者が配備しうる設計には、兵器級燃料サイクルへの転用経路があってはならない、という核不拡散上の歯止めが明示的に提起されました。

3. 核融合--時間軸・構造・資金ギャップ

核融合については、「商業的な核融合」とは何を意味し、なぜ10年クローズド型ファンドのなかでの資金調達が難しいのかが、率直に整理されました。

時間軸の現実として示されたのは、データセンターや一部の産業顧客向けのメーター内での核融合が2030年代半ば、送電網への統合は最速でも2040～2045年、というものです。いずれも最良のシナリオと位置づけられました。

構造面では、モジュール型・コンパクト型が優位とされました。レーザー駆動のアーキテクチャでは、レーザー系と反応チャンバーが分離でき、チャンバーは小型化・積層が可能で、一つのレーザーを光学経路で複数の炉に振り分けられる。これに対しトカマク型は本質的に非モジュール的で、商業的なスケールは難しい、と評価されました。トリチウムの経済性が炉の設計を決める拘束条件として挙げられ、一つのチャンバーに二役を担わせるのではなく、トリチウム増殖に最適化した炉と熱抽出に最適化した炉に分けるという構成も語られました。

そして、米国と日本の核融合における資本規模の差が明示的に指摘されました。日本拠点の事業者が国内でおよそ数千万ドルを調達したのに対し、米国勢は数億ドル規模にあります。投資家は率直に、10年クローズド型のヨーロッパのファンドでは核融合を引き受けられない--期間が合わず、後続する後期段階の資本も保証されていない--と述べました。

4. 資本はどこから来るのか

資金の議論は、三つの経路に収斂しました。第一に、真に長い時間軸を持つ政府系ファンドや年金基金です。30年単位の負債を持つカナダやオーストラリアなどの資金が、核融合にとって構造的に正しいLPとして名指しされました。対話は始まっているが、パイプラインはまだ規模をもって流れていない、という状況も共有されました。

第二に、官民の協調投資プログラムです。米国エネルギー省が現在進める核融合向けの取り組みが、政府が特定のマイルストーンのリスクを引き受け、民間資本が残りの曲線を担う、機能するテンプレートとして参照されました。第三に、ハイパースケーラーのオフテイクという需要側のシグナルです。大手データセンター顧客が電力購入を確約すれば、それは投資家へのシグナルと人材を惹きつけるシグナルを同時に発する。米国の旧来の核分裂資産がハイパースケーラー向けに再稼働されたことが、後続の資本にとってこの分野を正当化する転換点となった、と語られました。

5. 「炉を売る」か「電力を売る」か

セッション後半では、ビジネスモデルをめぐる重要な対立が表面化しました。一方は、PPA（電力購入契約）／電力をサービスとして提供する考え方です。データセンターの運用者は炉の運用者になりたいわけではない。PPAは、彼らが本当に欲しいもの（負荷に紐づいた契約上の電力供給）を与え、核融合・核分裂の企業には、ARR型の投資家が引き受けられる継続収益をもたらします。

もう一方は、ハードウェア販売の考え方です。日本のディープテックは歴史的に、サービスではなくハードウェアとして作られ売られてきた。サービスへの転換を強いることは、資金調達の物語に摩擦を加えかねない、という日本固有の指摘でした。提案された折衷案は「ハードウェア・アズ・ア・サービス」--機器そのものは売り、燃料ペレットや消耗品、運用を年金的な収益とする構成です。レーザー核融合の設計は燃料ペレットの供給が運用に組み込まれているため、この形になじむとされました。国際資本にはPPA型が、日本資本にはハードウェア型ないしハイブリッド型が読みやすい、という整理に落ち着きました。

6. ヨーロッパのデータセンター主権という需要シグナル

これと結びついた別の論点が、データセンター・アーキテクチャの参加者から示されました。ヨーロッパのティア1顧客（政府、大手製薬、大手エネルギーなど）は、地政学的リスクの観点から、米国が管理するパブリッククラウド基盤に留まることをますます望まなくなっている。中国系のハイパースケール基盤は選択肢になりません。

その帰結として、ヨーロッパで自前のデータセンターを建設する要求が急速に立ち上がっている。ところが、それらを建てる術を知っていた人材は、顧客がパブリッククラウドに移行した10年前に手放されていました。北欧（ノルウェー、スウェーデン）への水力電源を求めた地理的集中も、それ自体が容量の天井に達しつつあります。ヨーロッパは、メーター内の発電を、あらゆる場所で、早急に必要としている--だが政府投資はそれを支えるだけの規模にまだ達していない、というメッセージでした。これは、投資家に見えていてしかるべきでありながら、まだ価格に織り込まれていない構造的な需要として論じられました。

クロージング--継続コミットメント

セッションの最後には、いくつかの継続的な取り組みが提起されました。データセンターの事業者から、核融合の事業者がPPA／サービスの物語を国際的なLP向けに位置づける作業を支援するという申し出。電力エレクトロニクスの層（データセンターの配電チェーンにおける効率改善）で活動するポートフォリオ企業との相互紹介。そして、政府系ファンドや年金基金といったLPへの働きかけを、リターン・プロファイルではなく「時間軸の一致」を軸に構成すべきだ、という促しです。

未解決の問いも残されました。日本の核融合資本を、米国勢が調達しうる規模まで束ねる制度的な構造とは何か。ハイパースケーラーのPPA確約は、どれだけ速く核融合のパイプラインに転換するのか。メーター内の主権的な計算基盤に向けた、ヨーロッパの公的投資のビークルはどこにあるのか。これらは、今後の Strategy Dialogue に持ち帰るべきテーマとして記録されました。

関連リンク

・本セッションの公式ページ（登壇者プロフィール）：https://tech4impactsummit.com/ja/sessions/clean-energy-supercycle/

・Tech for Impact Summit 公式サイト：https://tech4impactsummit.com/ja

・ソーシャス株式会社 コーポレートサイト：https://socious.io/ja

メディア取材のお問い合わせ

本セッションの取材に関するお問い合わせは、Tech for Impact Summit 運営事務局（summit@socious.io）までご連絡ください。

本セッションはチャタムハウス・ルールのもとで実施されたため、発言は特定の個人・組織に帰属させていません。本リリースに記載した内容は、出典「Tech for Impact Summit 2026 Strategy Dialogue『The Clean Energy Supercycle』（2026年4月26日、東京・紀尾井カンファレンス）」を明記の上、ご利用いただけます。

Tech for Impact Summit について

Tech for Impact Summit（T4IS）は、ソーシャス株式会社が2023年から東京で主催する、テクノロジーと社会的インパクトの交差点を扱う招待制エグゼクティブサミットです。SusHi Tech Tokyo の公式パートナーイベントとして開催され、ビジネス・政策・文化の各領域のリーダーが、人類が直面する最も緊急な課題への対応を議論しています。第4回となる Tech for Impact Summit 2027 は、2027年5月18日（火）・19日（水）に東京で開催予定です。

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会社概要

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・業種：情報通信

・本社所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号1階

・代表者名：尹世羅

・設立：2021年07月