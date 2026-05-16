【N E W O P E N 】松江城観光の起点となる新スポット！食と文化の体験施設が誕生

株式会社清松庵

株式会社清松庵は、松江城観光の玄関口である大手前広場乗船場に、新たな観光情報拠点施設「OTEMAE MATSUE」をオープンいたします 。単なる売店ではなく、城下町松江の魅力を五感で体感し、観光客の皆様の気分を「松江モード」へ切り替える場所として展開してまいります 。

提供するメニューは、単なる料理ではなく松江の文化を伝える「観光説明ツール」として設計されています 。松江のローカルフードを片手で楽しめる「松江カツライスバーガー」や、松江の茶の湯文化「お抹茶」など、地域の歴史や生活に紐づくラインナップをご用意しました 。これらを通じて、松江城・城

下町・茶の湯・宍道湖といった、この街を形作る文化要素を食を通じて体験していただけます 。

1 . 松江の文化を「食」で一周できる

提供するメニューは、単なる料理ではなく松江の文化を伝える「観光説明ツール」として設計されています 。松江のローカルフードを片手で楽しめる「松江カツライスバーガー」や、松江の茶の湯文化「お抹茶」など、地域の歴史や生活に紐づくラインナップをご用意しました 。これらを通じて、松江城・城

下町・茶の湯・宍道湖といった、この街を形作る文化要素を食を通じて体験していただけます 。

2 .銘店の味をアレンジした「城下町ならでは」の限定スイーツ・ドリンク

松江の重要な文化である「茶の湯」を身近に感じていただくため、銘店「千茶荘」の抹茶やほうじ茶を贅沢に使用したメニューを展開します 。「風流堂」の和菓子を使用したソフトクリーム、自社製造の「松江ほうじ茶クラフトコーラ」など、ここでしか味わえない逸品を揃えました 。本格的な文化体験への入り口として、松江らしい味覚の記憶を観光客の皆様に提供いたします 。（一部未開発のものも含みます）

3 . インバウンド・にぎわい創出

インバウンドに対応したヴィーガン対応のフードを年内にリリース予定です。約10年間松江で関わって来た、「おきつね面の絵付け」やグループ会社で行っている「しめ縄ワークショップ」などの松江市、松江観光協会、島根県などと協力させていただき、コンテンツの拠点としても活用していきます。

O T E M A E M A T S U E

事業内容：観光ファストフード・土産品販売

所在地：〒690-0887

島根県松江市殿町 堀川遊覧船大手前広場乗船場内

営業時間：9：00～17：00 年中無休（悪天候を除く）

TEL:080-2942-6330

お問い合わせ先

株式会社清松庵

電話番号：090-4803-0516

メール：seisyouan13@gmail.com

担当：川上 忠宏