【6月22日(月)19:00～開催】月1万円から始める生成AI活用術――開発のプロが語る渋谷AI活用術交流会を開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年6月22日(月)19:00～ ITオーエン 齊藤代表をゲストに迎え、生きたナレッジを交換し業務に直結するヒントが得られるAI交流会を開催すると発表した。

2026年6月22日(月)19:00～AIの『正解』を現場のプロに聞く。月1万円から始める、明日から迷わないためのAI活用術

【6月22日(月)19:00~】AIの『正解』を現場のプロに聞く。月1万円から始める、明日から迷わないためのAI活用術/渋谷AI交流会2/主催：齊藤 睦（ITオーエン 代表）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4993830/view

「AIの正解」を開発のプロが伝授する月1万円から始めるAI活用術

現在、生成AIの普及に伴い「何から始めるべきか分からない」という課題を抱える個人事業主や中小企業が急増しています。市場には高額なスクールが溢れる一方で、実務に即した安価で信頼できる相談窓口が不足しているのが現状です。今回のゲストである ITオーエンの齊藤代表は、受託開発の現場で「理想と現実のギャップ」により多くのプロジェクトが停滞する様を目の当たりにした経験から、日本のITリテラシーを底上げするには、プロの知見を誰もがアクセスできる価格で提供すべきだと語ります。当日は、システム開発の最前線で培った「泥臭い実体験」に基づき、月額1万円から実践できるAI活用術を公開。高額なコストをかけず、専門知識の有無も問わない「現場で本当に使えるAI」を直接相談できる場を提供します。理論に留まらない具体的な活用法を学び、次の一手を見出すカジュアルな交流会です。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年6月22日(月) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 2,500円 (当日事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日現地支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4993830/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

ゲストのご紹介

ITオーエン合同会社 代表 齊藤 睦

ITオーエン合同会社 代表 齊藤 睦

関西仕込みのコミュ力と東京のスピード感を併せ持つ。BPO大手でシステム部門を経験後、ベンチャー創業に携わり30歳にて独立。大手悩み相談サイトではSEOとUI改善で広告費を半減しつつPVと会員数を倍増、商品企画やメディア出演まで一手に推進しました。これまでに上場企業からカフェまで幅広いクライアントのIT顧問として、経営と技術を橋渡し。「中小企業をITで応援する」信念のもと、課題を一緒に整理し、形にする伴走が得意

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約80社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/