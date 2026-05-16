CIAOPANIC TYPY / トイ・ストーリー5 スペシャルコレクションご紹介

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株式会社パルグループホールディングス


株式会社パル（本社：大阪市中央区道修町3-6-1　京阪神御堂筋ビル10Ｆ、代表取締役社長：小路順一）が展開する「CIAOPANIC TYPY」からディズニー＆ピクサーの大傑作『トイ・ストーリー』シリーズの最新作『トイ・ストーリー5』のCIAOPANIC TYPYのスペシャルコレクションが登場！





CIAOPANIC TYPY / トイ・ストーリー5 コレクションでは


下記画像以外の商品を含めた合計13型


大人から子ども、ペットアイテムや雑貨まで幅広いラインナップで展開しています。




※販売に先駆けてCIAOPANIC TYPY公式オンラインストアPALCLOSET店では


2026年５月1６日(土)より先行予約販売中。(在庫が無くなり次第終了)




詳細を見る :
https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/typy/2026/ss_toystory/















【CIAOPANIC TYPY / トイ・ストーリー5 コレクション概要】




■CIAOPANIC TYPY　公式オンラインストアPALCLOSET店先行予約期間　:　


5月16日（土）10:00～5月31日(日)23：59


▽特設ページ


https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/typy/2026/ss_toystory/




■本販売　：　2026年6月5日　AM10時　


■展開店舗　：　CIAOPANIC TYPY実店舗　公式オンラインストアPALCLOSET店　ZOZOTOWN店


SHOP LIST



https://www.palcloset.jp/addons/pal/shoplist/?b=typy


※実店舗営業時間は各テナントの営業時間に準じます。


　


　　




【CIAOPANIC TYPYとは】


チャオパニック ティピーで、毎日の『着る』を、もっと楽しく！


アメカジも、アウトドアも、ふだん着も


自分らしく、を大切にする人たちへHAPPYな服を展開するブランド。


https://www.palcloset.jp/typy/





【ライセンスに関する問い合わせ】


豊島株式会社


住所：〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町2番1


本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と豊島株式会社との契約により、


株式会社PALが販売するものです。