CIAOPANIC TYPY / トイ・ストーリー5 スペシャルコレクションご紹介

株式会社パルグループホールディングス

株式会社パル（本社：大阪市中央区道修町3-6-1 京阪神御堂筋ビル10Ｆ、代表取締役社長：小路順一）が展開する「CIAOPANIC TYPY」からディズニー＆ピクサーの大傑作『トイ・ストーリー』シリーズの最新作『トイ・ストーリー5』のCIAOPANIC TYPYのスペシャルコレクションが登場！

CIAOPANIC TYPY / トイ・ストーリー5 コレクションでは

下記画像以外の商品を含めた合計13型

大人から子ども、ペットアイテムや雑貨まで幅広いラインナップで展開しています。

※販売に先駆けてCIAOPANIC TYPY公式オンラインストアPALCLOSET店では

2026年５月1６日(土)より先行予約販売中。(在庫が無くなり次第終了)

詳細を見る :https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/typy/2026/ss_toystory/

【CIAOPANIC TYPY / トイ・ストーリー5 コレクション概要】

■CIAOPANIC TYPY 公式オンラインストアPALCLOSET店先行予約期間 :

5月16日（土）10:00～5月31日(日)23：59

▽特設ページ

https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/typy/2026/ss_toystory/

■本販売 ： 2026年6月5日 AM10時

■展開店舗 ： CIAOPANIC TYPY実店舗 公式オンラインストアPALCLOSET店 ZOZOTOWN店

SHOP LIST

▽

https://www.palcloset.jp/addons/pal/shoplist/?b=typy

※実店舗営業時間は各テナントの営業時間に準じます。

【CIAOPANIC TYPYとは】

チャオパニック ティピーで、毎日の『着る』を、もっと楽しく！

アメカジも、アウトドアも、ふだん着も

自分らしく、を大切にする人たちへHAPPYな服を展開するブランド。

https://www.palcloset.jp/typy/

【ライセンスに関する問い合わせ】

豊島株式会社

住所：〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町2番1

本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と豊島株式会社との契約により、

株式会社PALが販売するものです。