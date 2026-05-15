深刻なさかな離れにギョギョッ。連休明けは「さかなめし」で心身リセットを！大丸札幌店の『さかなめし』特集！
日本人1人あたりの魚介類の年間消費量は、2001年の40.2kgをピークに、2011年に肉に逆転され、2023年には21.4kgとほぼ半分にまで減少しています。消費者アンケートによると「健康に配慮したい」という購入理由の反面、「調理が面倒」「骨を取るのが面倒」「魚のにおいが苦手」といった、魚を選ばないさまざまな理由があげられています。
国内漁獲量で圧倒的1位の北海道は、日本全体の3割を占めるほどの水揚げ量を誇ります。豊富な資源に囲まれる北海道にも関わらず、他県同様に「さかな離れ」は進む一方。そこで今回、魚の消費量をアゲる企画として「さかなめし」を初開催！食べやすくておいしい海鮮丼や魚のフライ、また洋風アレンジのリゾットなど、バラエティ豊かなメニューをご用意。
連休明け、わがままボディになってしまった皆さんへ。今こそ不摂生を手放し、高タンパク・低脂質なさかなめしで、魚との距離をグッと縮めませんか？
▼〈北辰鮨〉
〈北辰鮨〉まぐろづくし丼…税込1,580円
〈北辰鮨〉まぐろづくし丼…税込1,580円
本まぐろ・大とろ・めばちまぐろ・ねぎとろ入りのまぐろを堪能どんぶりです。
▼〈アウルズデリ〉大丸札幌店限定！
〈アウルズデリ〉4種の海鮮めしBento…（1個）税込1,280円
〈アウルズデリ〉4種の海鮮めしBento…（1個）税込1,280円
鮭！鯖！しらす！いくら！海鮮好きのためのBentoです！
▼〈汐音〉大丸札幌店限定！
〈汐音〉海の幸 彩り御膳…（1個）税込2,380円
〈汐音〉海の幸 彩り御膳…（1個）税込2,380円
えび、かに、ほたて、サーモン、つぶ、いくらと海の幸が詰まったお弁当です。
▼〈豆狸〉大丸札幌店限定！
〈豆狸〉鮭南蛮いなり…（1個）税込324円
〈豆狸〉鮭南蛮いなり…（1個）税込324円
ごろっとした大ぶりな鮭南蛮をトッピング。
▼〈北辰鮨〉大丸札幌店限定！
〈北辰鮨〉大切り寿司（4貫）…税込1,380円
〈北辰鮨〉大切り寿司（4貫）…税込1,380円【土日限定販売】
インパクト大！魚をしっかり味わえるお寿司です。
▼〈釧路北匠〉
〈釧路北匠〉レンちん君 さんま…（1尾）税込675円
〈釧路北匠〉レンちん君 さんま…（1尾）税込675円
共働き家庭のタイパ飯。凍ったままの商品をレンジで温めるだけ！
▼〈かま栄〉大丸札幌店限定！
〈かま栄〉おさかな天…税込270円
〈かま栄〉おさかな天…税込270円
魚のカタチが可愛すぎる一品。子どもたちも食欲アップ。
▼〈井泉〉大丸札幌店限定！
〈井泉〉アジフライ…（1枚）税込820円
〈井泉〉アジフライ…（1枚）税込820円
サクっとした衣の中にふっくらとしたアジを楽しめます。
▼〈ポールボキューズ〉大丸札幌店限定！
〈ポールボキューズ〉シーフードとアボカドのオリーブマリネ…（100g）税込604円
〈ポールボキューズ〉シーフードとアボカドのオリーブマリネ…（100g）税込604円
シーフードと彩り野菜を、ブラックオリーブを使用した味わい深いドレッシングで和えました。