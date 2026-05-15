深刻なさかな離れにギョギョッ。連休明けは「さかなめし」で心身リセットを！大丸札幌店の『さかなめし』特集！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

日本人1人あたりの魚介類の年間消費量は、2001年の40.2kgをピークに、2011年に肉に逆転され、2023年には21.4kgとほぼ半分にまで減少しています。消費者アンケートによると「健康に配慮したい」という購入理由の反面、「調理が面倒」「骨を取るのが面倒」「魚のにおいが苦手」といった、魚を選ばないさまざまな理由があげられています。

国内漁獲量で圧倒的1位の北海道は、日本全体の3割を占めるほどの水揚げ量を誇ります。豊富な資源に囲まれる北海道にも関わらず、他県同様に「さかな離れ」は進む一方。そこで今回、魚の消費量をアゲる企画として「さかなめし」を初開催！食べやすくておいしい海鮮丼や魚のフライ、また洋風アレンジのリゾットなど、バラエティ豊かなメニューをご用意。

連休明け、わがままボディになってしまった皆さんへ。今こそ不摂生を手放し、高タンパク・低脂質なさかなめしで、魚との距離をグッと縮めませんか？

▼〈北辰鮨〉

〈北辰鮨〉まぐろづくし丼…税込1,580円

〈北辰鮨〉まぐろづくし丼…税込1,580円

本まぐろ・大とろ・めばちまぐろ・ねぎとろ入りのまぐろを堪能どんぶりです。

▼〈アウルズデリ〉大丸札幌店限定！

〈アウルズデリ〉4種の海鮮めしBento…（1個）税込1,280円

〈アウルズデリ〉4種の海鮮めしBento…（1個）税込1,280円

鮭！鯖！しらす！いくら！海鮮好きのためのBentoです！

▼〈汐音〉大丸札幌店限定！

〈汐音〉海の幸 彩り御膳…（1個）税込2,380円

〈汐音〉海の幸 彩り御膳…（1個）税込2,380円

えび、かに、ほたて、サーモン、つぶ、いくらと海の幸が詰まったお弁当です。

▼〈豆狸〉大丸札幌店限定！

〈豆狸〉鮭南蛮いなり…（1個）税込324円

〈豆狸〉鮭南蛮いなり…（1個）税込324円

ごろっとした大ぶりな鮭南蛮をトッピング。

▼〈北辰鮨〉大丸札幌店限定！

〈北辰鮨〉大切り寿司（4貫）…税込1,380円

〈北辰鮨〉大切り寿司（4貫）…税込1,380円【土日限定販売】

インパクト大！魚をしっかり味わえるお寿司です。

▼〈釧路北匠〉

〈釧路北匠〉レンちん君 さんま…（1尾）税込675円

〈釧路北匠〉レンちん君 さんま…（1尾）税込675円

共働き家庭のタイパ飯。凍ったままの商品をレンジで温めるだけ！

▼〈かま栄〉大丸札幌店限定！

〈かま栄〉おさかな天…税込270円

〈かま栄〉おさかな天…税込270円

魚のカタチが可愛すぎる一品。子どもたちも食欲アップ。

▼〈井泉〉大丸札幌店限定！

〈井泉〉アジフライ…（1枚）税込820円

〈井泉〉アジフライ…（1枚）税込820円

サクっとした衣の中にふっくらとしたアジを楽しめます。

▼〈ポールボキューズ〉大丸札幌店限定！

〈ポールボキューズ〉シーフードとアボカドのオリーブマリネ…（100g）税込604円

〈ポールボキューズ〉シーフードとアボカドのオリーブマリネ…（100g）税込604円

シーフードと彩り野菜を、ブラックオリーブを使用した味わい深いドレッシングで和えました。