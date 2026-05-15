【新感覚】札幌の酒肴専門店が仕掛ける、ヌードルの定義を覆す “究極のセルフ・フルコース”。最後の一滴まで堪能する『芳醇リゾット・ヌードル』が、5/18(月)よりランチ限定で解禁。

合同会社Viblife芳醇リゾット・ヌードル【濃厚シュリンプ】

株式会社connect K（代表取締役： 伊藤貴之） は、 2026年5月18日(月)より 、

ランチ新業態『ヒルダケ』をオープンいたします。

30年にわたる飲食業界経験で培った「食の美学」で設計された今回のプロジェクト。

提供するのは、 単なるラーメンでもパスタでもない、 一⽫の中で物語が完結する「体験型ヌードル」。

濃厚な海老とトマトの旨みを凝縮したスープを味わった後は、炙りチーズをまとった「黄金クリームリゾット」を投入。

自らの手でフィナーレを完成させる、“最後の一滴まで堪能する” 贅沢なランチ体験をご提案します。

一杯で二度美味しい、体験型ヌードル

『ヒルダケ』 の魅力は、ただ美味しいだけでは終わらないこと。

まずは海⽼の旨みに深く浸り、次にジェノベーゼソースでハーブの香りと洗練を重ね、最後は濃厚なリゾットへと着地する。一⽫の中で刻一刻と表情を変える味わいが、食べ手を飽きさせません。

麺料理の枠を超えた、 五感を刺激するアトラクションのような体験をご提供します。

罪悪感を、至福のフィナーレへ。最後の一滴まで味わい尽くす『ヒルダケ』流

芳醇リゾット・ヌードルの愉しみ方

「スープを飲み干すのは気が引けるが、残すのも勿体ない。」そんな現代のラーメンファンが抱える “二重の罪悪感” を払拭する、新しい食のスタイルが誕生しました。

第一幕ではこだわりの特製麺を存分に味わい、

第二幕では残ったスープを用いて絶品のリゾットへと昇華させる。

この “あえて残す” ことを前提とした二段構えの体験により、お客様を罪悪感から解放し、最後の一滴まで満たされる時間を創り出す。これこそが『ヒルダケ』の提案する新しい価値です。

【素材の体験】 自分だけの味をデザインする「選ぶ」 贅沢

自家製芳醇麺、雨竜郡フジエファーム直送の「ななつぼし」、彩り豊かな野菜、そして自家製鶏軟⾻つくねや厚切りベーコンなどの多彩なトッピング。

『ヒルダケ』では、北海道の恵みを味わうだけでなく、自分の好みを追求する楽しさまで設計しています。選ぶほどに輪郭が変わり、最後には世界に一つだけの “自分専用ヌードル” が完成します。

「ヒルダケ」に込めた、昼だけの贅沢

LUNCH MENU

店名には「昼だけしか食べられない」という希少性と、「昼、自分を甘やかす“ダケ”」というダブルミーニングが込められています。

土日は定休、平日の11:00～14:00という限られた時間でのみ体験できる、特別な時間をご提供いたします。

【空間の体験】「昼だけ」 現れる大人の秘密基地

夜は酒肴専門店として営まれる空間だからこそ、昼の『ヒルダケ』には独特の静けさと洗練があります。中心街の喧騒を離れ、落ち着いた店内でスープの最後の一滴まで丁寧に味わう時間は、忙しい日常の中に現れる “昼だけ” の贅沢なひととき。隠れ家のような空気感そのものが、この一杯の余韻を深めます。

店舗情報

- 店舗名：ヒルダケ- 所在地：北海道札幌市中央区南１条西２丁目５ 南一条Ｋビル B1- オープン日：2026年5月18日(月)- 営業時間：11:00-14:00（L.O.13:30）- 定休日：土曜日、日曜日- 運営会社：株式会社connect K（代表取締役：伊藤貴之）

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