HYDE表紙・巻頭特集『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol.40』ラインナップ解禁！ 特別付録・モナキのスペシャルブック16ページ！

ぴあ株式会社『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol.40』表紙：HYDE

HYDEが表紙を飾る『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） Vol.40』（5月21日（木）発売）。本日、掲載内容を発表いたします。

日本最大級のインターナショナルフェス「SUMMER SONIC 2026」主催インタビュー、BABYMETALの春フェス、ONE OK ROCK×UVERworld、YOASOBIによる究極のスタジアム対バンのレポート、Paledusk「What is Paledusk?? TOUR 2026」のレポートと後日インタビューといった、ワールドワイドなラインナップに。

また、4年ぶりの新作『CLASSIC』をリリースし、新たなフェーズに進むAyumu Imazu、はじめて作詞作曲に取り組んだ1stアルバム『I.K.Y(I Know Tomorrow)』を携え全国ツアーを開催する生田絵梨花、“登山×音楽”という独自のスタンスを切り開き、いよいよ1stアルバムをリリースする名古屋発の5人組、スーパー登山部のインタビューも読み応え十分。マルチなエンタテインメント性で神奈川・横浜アリーナを沸かせたWEST.のレポート、デビュー4周年を祝う全力投球ステージを披露したFRUITS ZIPPERのアリーナツアー速報レポも。アーティストそれぞれが体現するサウンドスケ―プの特集をどうぞお楽しみに。

『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol.40』特別付録：モナキ スペシャル（16ページ小冊子）

今号は特別付録として、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が話題沸騰の4人組グループ、モナキのスペシャルブックが付きます。撮りおろし写真、結成からデビューまで、そしてこれからを語ったロングインタビュー、15Ｑ（15問15答）×4人を16ページにわたって収録しています。モナキから届いた動画コメントも本日正午に公開。URL等詳細はBOOKぴあ（https://book.pia.co.jp/book/b10168883.html）にてご確認ください。

なお、『PMC Vol.40』の表紙・巻頭はHYDE。撮りおろしのグラビアはもちろん、オリジナルアルバム『JEKYLL』、オーケストラツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」と精力的な活動を展開するHYDEの最新ロングインタビューを掲載。今年1月から開催してきた「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」の国内ツアー総括レポート、5月13日に発売されたHYDEのオーストリア撮りおろし写真集第2弾『Jekyll and HYDE in Salzburg』のアザーカットを特別に掲載。今年ソロデビュー25周年を迎えるHYDEを特集します。

『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol.40』タワーレコード特典ポストカード『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol.40』HMV特典ポストカード『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol.40』楽天ブックス特典ポストカード

タワーレコード、HMV、楽天ブックスでご予約・ご購入された方には、特典としてHYDEの撮りおろし写真を使用したポストカード（ショップ別絵柄違い）が付きます。数に限りがありますので、お申込みはお早めに。

【コンテンツ】

表紙：HYDE

◎特別付録

モナキ スペシャルブック（16ページ）

特集：広がるサウンドスケープ

◎HYDE

◎SUMMER SONIC 2026

◎BABYMETAL

◎ONE OK ROCK

◎Paledusk

◎Ayumu Imazu

◎生田絵梨花

◎スーパー登山部

◎WEST.

◎PICK UP! NEW MUSIC

CUTIE STREET／ケイシー・マスグレヴス

◎PMC PICK UP！ FRUITS ZIPPERライブレポート

◎Chim↑Pom from Smappa Group 「エリイの国の人」

【商品概要】

『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol40』

定価：1,430円(本体1,300円+税)

発売日：2026年5月21日(木)

仕様：A4変型 112P＋特別付録（16Pスペシャルブック） オールカラー/無線綴じ

販売場所：全国書店、ネット書店、CDショップ ほか

＜ご予約・ご購入＞

BOOKぴあ https://book.pia.co.jp/book/b10168883.html

タワーレコード https://tower.jp/item/8021077

HMV https://www.hmv.co.jp/product/detail/16863769

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18621978/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4835651138 ほか