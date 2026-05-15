GMOコイン：「外国為替FX」に新たに7通貨ペアを5月18日（月）より追加

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

GMOインターネットグループのGMOコイン株式会社（※1）（代表取締役社長：石村 富隆、以下GMOコイン）は、2026年5月18日（月）より、「外国為替FX」（外国為替証拠金取引）において、ハンガリーフォリント/円（HUF/JPY）、豪ドル/カナダドル（AUD/CAD）、ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ（NOK/SEK）を含む計7通貨ペアの取り扱いを開始することをお知らせします。

今回の追加により、GMOコインの「外国為替FX」は計21通貨ペアとなり、より多様な投資戦略に合わせたお取引が可能となります。

（※1）GMOコイン株式会社は、GMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社です。

■追加する通貨ペア

今回の追加では、高金利通貨ペアで人気のハンガリーフォリント/円（HUF/JPY）に加え、自動売買と相性が良く、相関性の高い通貨ペアを厳選しました。

・ハンガリーフォリント/円（HUF/JPY）

・スウェーデンクローナ/円（SEK/JPY）

・ユーロ/ポンド（EUR/GBP）

・豪ドル/NZドル（AUD/NZD）

・豪ドル/カナダドル（AUD/CAD）

・NZドル/カナダドル（NZD/CAD）

・ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ（NOK/SEK）

■取扱開始日時

2026年５月18日（月）7:00（予定）（※2）

（※2）指値注文は、2026年５月16日（土）定期メンテナンス後よりご利用いただけます。毎週土曜日の9:00～11:00は定期メンテナンスを行っております。定期メンテナンスは延期となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■取引ルール

取引ルールは、以下のページよりご確認ください。

https://coin.z.com/jp/corp/product/info/fx/

■自動売買と相性抜群の通貨ペアを拡充

自動売買には、狭い範囲で上下を繰り返す「レンジ相場」を形成しやすい通貨ペアが最適です。今回追加される豪ドル/カナダドル（AUD/CAD）やノルウェークローネ/スウェーデンクローナ（NOK/SEK）などは、経済的な結びつきの強い国同士の通貨ペアであり、比較的ボラティリティが安定しているため、レンジ相場を形成しやすく、自動売買に適している特徴があります。

GMOコインでは、お客さま自身でプログラムを設定する方法だけでなく、「GPT-Trade」（※3）を連携することで、自動売買の利用が可能です。「API連携」と聞くと難しそうですが、プログラミング知識は一切不要でご利用いただけます。画面の指示に従うだけで、誰でも簡単に自動売買をスタートできます。

▼GMOコインと連携した「GPT-Trade」でできること

https://coin.z.com/jp/column/gpt-trade-about/

（※3）GPT-Tradeは、トレードアドバイザリーテクノロジーズ社が提供する外部サービスであり、当社が運営するものではありません。当社サービスについてGPT-Tradeと連携した自動売買を行うことはできますが、当社がこの利用を推奨するものではございません。ご利用に際しては、お客さまご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。

【「外国為替FX」とは】

「外国為替FX」（外国為替証拠金取引）は、米ドルと円などの通貨を売り買いした時に発生する差額で利益を狙う取引です。GMOコインの「外国為替FX」では、1ドル（1通貨単位）から取引が可能です。例えば、米ドルの価格が160円の場合、約８円の証拠金で取引を始めることができます。暗号資産取引と同様に、少額取引を可能にすることで初心者でも安心してお取引いただける環境を提供いたします。

また、「外国為替FX」はGMOコインのアプリでもご利用いただけます。1つのアプリでビットコインの購入やレバレッジ取引から「外国為替FX」まで、幅広い選択肢からご自身の好きな投資対象を選ぶことが可能です。

【24時間いつでも、最短10分で口座開設】

GMOコインなら最短10分で口座開設が可能！ビットコイン（BTC）をはじめ、全ての暗号資産をスムーズにお取引いただけます。

https://coin.z.com/jp/corp/lp/general02/?aid=00439&utm_source=prtimes&utm_medium=article(https://coin.z.com/jp/corp/lp/general02/?aid=00439&utm_source=prtimes&utm_medium=article)

これからも、GMOフィナンシャルホールディングスの『金融サービスをもっとリーズナブルに もっと楽しく自由に』という企業理念のもと、お客さまに満足いただけるサービスの提供に向けて、開発・改善を続けてまいります。今後ともGMOコインをよろしくお願い申し上げます。

【GMOコインの「外国為替FX」取扱通貨ペア一覧】

・米ドル/円（USD/JPY）

https://coin.z.com/jp/corp/information/usdjpy-market/

・ユーロ/円（EUR/JPY）

https://coin.z.com/jp/corp/information/eurjpy-market/

・ポンド/円（GBP/JPY）

https://coin.z.com/jp/corp/information/gbpjpy-market/

・豪ドル/円（AUD/JPY）

https://coin.z.com/jp/corp/information/audjpy-market/

・NZドル/円（NZD/JPY）

https://coin.z.com/jp/corp/information/nzdjpy-market/

・カナダドル/円（CAD/JPY）

https://coin.z.com/jp/corp/information/cadjpy-market/

・スイスフラン/円（CHF/JPY）

https://coin.z.com/jp/corp/information/chfjpy-market/

・トルコリラ/円（TRY/JPY）

https://coin.z.com/jp/corp/information/tryjpy-market/

・南アフリカランド/円（ZAR/JPY）

https://coin.z.com/jp/corp/information/zarjpy-market/

・メキシコペソ/円（MXN/JPY）

https://coin.z.com/jp/corp/information/mxnjpy-market/

・ユーロ/米ドル（EUR/USD）

https://coin.z.com/jp/corp/information/eurusd-market/

・ポンド/米ドル（GBP/USD）

https://coin.z.com/jp/corp/information/gbpusd-market/

・豪ドル/米ドル（AUD/USD）

https://coin.z.com/jp/corp/information/audusd-market/

・NZドル/米ドル（NZD/USD）

https://coin.z.com/jp/corp/information/nzdusd-market/

《 取引にあたっての注意事項 》

・取引にあたり手数料が発生することがあります。手数料の詳細は、以下のページをご確認ください。

https://coin.z.com/jp/corp/guide/fees/

・取引ではスプレッドが発生します。スプレッドとは売値（BID）と買値（ASK）の差のことで、レートの変動によって値幅が広がる場合、狭まる場合があります。

・相場が大きく変動した場合、注文価格と、実際の約定価格との間に差が生じる場合があります。

・暗号資産FXを含むレバレッジ取引にあたっては、証拠金を預託いただく必要があります。必要な証拠金額や計算方法、証拠金率その他証拠金の詳細は、以下のページをご確認ください。

https://coin.z.com/jp/corp/product/info/margin/

・証拠金取引は少額の資金で証拠金を上回る取引を行うことができる一方、急激な暗号資産の価格変動等により短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うことや、取引額が証拠金の額を上回るため、証拠金額等を超える損失が発生する場合があります。

・暗号資産取引は、元本を保証するものではなく、価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。取引にあたっては、各種約款、契約締結前交付書面やお客さま向けの資料等をよくお読みになり、取引の内容を十分にご理解いただいた上で、ご自身の責任と判断において取引を行ってください。

・物品の購入・売却や借受またはサービスの提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用できます。なお、暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

《 外国為替FX（外国為替証拠金取引）に関するリスクについて 》

・外国為替FXは外国為替レート、金利の変動で損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。預託した証拠金の額に比べ大きい金額の取引ができ、マーケットの相場変動率に比べ投資元本の損益変動率が大きく、状況により損失が預託した証拠金額を上回る危険性があります。

・取引ではスプレッドが発生します。スプレッドとは売値（BID）と買値（ASK）の差のことで、レートの変動によって値幅が広がる場合、狭まる場合があります。また、スワップポイントの受取りと支払いには差があり、金利変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることがあります。

・お客様が当社に預託する必要証拠金の額は、取引金額の4％相当額です。法人のお客様の必要証拠金の額は金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額です。

・時価評価総額が必要証拠金の100％を下回った場合、ロスカットとなります。ロスカット時には、手数料が1通貨単位あたり0.05円（但し、20通貨未満の場合は1円）発生します。ロスカット時に元本を超える損失が発生する場合がございます。

・スプレッドは相場急変時、指標発表時等に拡大する場合がございます。スリッページが発生することにより、発注時点に比べ不利な価格で約定する場合がございます。また、市場の流動性低下等の理由により注文を受け付けられない場合があります。

・取引にあたっては、各種約款、契約締結前交付書面やお客さま向けの資料等をよくお読みになり、取引の内容を十分にご理解いただいた上で、ご自身の責任と判断において取引を行ってください。

【GMOコイン株式会社について】

GMOコイン株式会社は2016年10月に、GMOインターネットグループの暗号資産による投資の機会を提供する部門として設立され、2017年9月には、金融庁の仮想通貨交換業者（現、暗号資産交換業者）、2020年5月には、第一種金融商品取引業者として登録されました。GMOインターネットグループで培われたIT関連事業および金融事業における知見と豊富な金融実績を活かし、堅牢なセキュリティと管理体制のもと、暗号資産と外国為替FXのハイブリッド投資ができる環境を提供しています。GMOコインは、安心No.1の暗号資産取引業者を目指すとともに、暗号資産業界の発展に貢献してまいります。

【会社概要】 URL：https://coin.z.com/jp/

商号 GMOコイン株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂 1-2-3 渋谷フクラス

代表取締役社長 石村 富隆

事業内容 暗号資産交換業および金融商品取引業

資本金 37.58億円（準備金含む）

設立年月日 2016年10月11日