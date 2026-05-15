5G NTN市場は2031年に119億1,000万米ドル規模へ
MarketsandMarketsは5G NTN市場を分析・予測した市場調査報告書「5G NTN市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測 - 5G NTN Market - Global Forecast to 2031」のプレスリリースにおいて、同市場が年平均成長率30.8%で成長し、2026年から2031年の間に119億1,000万米ドルから455億5,000万米ドルに達するに達するという予測結果を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349446/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「5G NTN市場 - 用途（EMBB、URLLC、MMTC）、場所（都市部、農村部、遠隔地、孤立地域）、プラットフォーム（UASプラットフォーム、LEO衛星、MEO衛星、GEO衛星）、および地域 - 2031年までの世界予測 - 5G NTN Market by Application (EMBB, URLLC, MMTC), Location (Urban, Rural, Remote, Isolated), Platform (UAS Platform, LEO Satellite, MEO Satellite, GEO Satellite), and Region - Global Forecast to 2031」は5G NTNの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
オファリング別5G NTN市場
● ハードウェア
● ソフトウェア
● サービス
プラットフォーム別5G NTN市場
● UASプラットフォーム
● LEO衛星
● MEO衛星
● GEO衛星
用途別5G NTN市場
● EMBB
● MMTC
● URLLC
エンドユース産業別5G NTN市場
● 海洋
● 航空宇宙＆防衛
● 政府
● 鉱業
● その他のエンドユース産業
位置別5G NTN市場
● 都市部
● 農村部
● 遠隔地
● 孤立地域
地域別5G NTN市場
● 北米：米国、カナダ
● 欧州：英国、ドイツ、フランス、イタリア、その他の欧州
● アジア太平洋地域：中国、インド、韓国、日本、その他のアジア太平洋地域
● 中東＆アフリカ：アラブ首長国連邦（UAE）、サウジアラビア王国（KSA）、南アフリカ、その他の中東＆アフリカ
● ラテンアメリカ：ブラジル、メキシコ、その他のラテンアメリカ
調査対象企業
● Thales (フランス)
● Mediatek (台湾)
● Echostar Corporation (米国)
● Qualcomm Technologies (米国)
● SpaceX (フランス)
● Gatehouse Satcom (デンマーク)
● SES (ルクセンブルク)
● Rohde & Schwarz (ドイツ)
● Softbank Group (日本)
● Keysight Technologies (米国)
● Sunwave Communications (中国)
● ZTE (中国)
● Ericsson (スウェーデン)
● Nokia (フィンランド)
● Viavi Solutions (米国)
● Viasat (米国)
● Telesat (カナダ)
● Telit Cinterion (米国)
● Mavenir (米国)
● AST Spacemobile (米国)
● OQ Technology (ルクセンブルク)
● Omnispace (米国)
● Skylo (米国)
● Sateliot (スペイン)
● Myriota (オーストラリア)
● Monogoto (米国)
レポート概要
5G NTN市場 - 用途（EMBB、URLLC、MMTC）、場所（都市部、農村部、遠隔地、孤立地域）、プラットフォーム（UASプラットフォーム、LEO衛星、MEO衛星、GEO衛星）、および地域 - 2031年までの世界予測
5G NTN Market by Application (EMBB, URLLC, MMTC), Location (Urban, Rural, Remote, Isolated), Platform (UAS Platform, LEO Satellite, MEO Satellite, GEO Satellite), and Region - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmtc8514/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
SEMABIZは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
MarketsandMarkets出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
年間サブスクリプションサービス『KnowledgeStore』
https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349446/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「5G NTN市場 - 用途（EMBB、URLLC、MMTC）、場所（都市部、農村部、遠隔地、孤立地域）、プラットフォーム（UASプラットフォーム、LEO衛星、MEO衛星、GEO衛星）、および地域 - 2031年までの世界予測 - 5G NTN Market by Application (EMBB, URLLC, MMTC), Location (Urban, Rural, Remote, Isolated), Platform (UAS Platform, LEO Satellite, MEO Satellite, GEO Satellite), and Region - Global Forecast to 2031」は5G NTNの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
オファリング別5G NTN市場
● ハードウェア
● ソフトウェア
● サービス
プラットフォーム別5G NTN市場
● UASプラットフォーム
● LEO衛星
● MEO衛星
● GEO衛星
用途別5G NTN市場
● EMBB
● MMTC
● URLLC
エンドユース産業別5G NTN市場
● 海洋
● 航空宇宙＆防衛
● 政府
● 鉱業
● その他のエンドユース産業
位置別5G NTN市場
● 都市部
● 農村部
● 遠隔地
● 孤立地域
地域別5G NTN市場
● 北米：米国、カナダ
● 欧州：英国、ドイツ、フランス、イタリア、その他の欧州
● アジア太平洋地域：中国、インド、韓国、日本、その他のアジア太平洋地域
● 中東＆アフリカ：アラブ首長国連邦（UAE）、サウジアラビア王国（KSA）、南アフリカ、その他の中東＆アフリカ
● ラテンアメリカ：ブラジル、メキシコ、その他のラテンアメリカ
調査対象企業
● Thales (フランス)
● Mediatek (台湾)
● Echostar Corporation (米国)
● Qualcomm Technologies (米国)
● SpaceX (フランス)
● Gatehouse Satcom (デンマーク)
● SES (ルクセンブルク)
● Rohde & Schwarz (ドイツ)
● Softbank Group (日本)
● Keysight Technologies (米国)
● Sunwave Communications (中国)
● ZTE (中国)
● Ericsson (スウェーデン)
● Nokia (フィンランド)
● Viavi Solutions (米国)
● Viasat (米国)
● Telesat (カナダ)
● Telit Cinterion (米国)
● Mavenir (米国)
● AST Spacemobile (米国)
● OQ Technology (ルクセンブルク)
● Omnispace (米国)
● Skylo (米国)
● Sateliot (スペイン)
● Myriota (オーストラリア)
● Monogoto (米国)
レポート概要
5G NTN市場 - 用途（EMBB、URLLC、MMTC）、場所（都市部、農村部、遠隔地、孤立地域）、プラットフォーム（UASプラットフォーム、LEO衛星、MEO衛星、GEO衛星）、および地域 - 2031年までの世界予測
5G NTN Market by Application (EMBB, URLLC, MMTC), Location (Urban, Rural, Remote, Isolated), Platform (UAS Platform, LEO Satellite, MEO Satellite, GEO Satellite), and Region - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmtc8514/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
SEMABIZは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
MarketsandMarkets出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
年間サブスクリプションサービス『KnowledgeStore』
https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
プレスリリース詳細へ