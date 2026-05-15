初夏の遊園地で愛犬とおでかけ「第2回FUJI-Qわんわんフェス」6/14(日)開催！

富士急行株式会社

入園無料の富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)では、遊園地ならではの開放感あふれる園内で、愛犬と一緒に初夏のお出かけを満喫できるドッグイベント「FUJI-Qわんわんフェス」を、2026年6月14日(日)に開催いたします。

わんわんマルシェでは、愛犬用おやつやアクセサリーの販売に加え、ドッグマッサージなど、わんちゃん本位で楽しめる体験を中心に全20店舗が出店します。ドッグフォトグラファーによる撮影会では、「いぬのきもち」や「ペットのおうち」など愛犬雑誌の撮影を担当するプロカメラマンによる、本格的なメモリアルフォト撮影を体験いただけます。また、ドッグトレーナーによるパフォーマンスやカドリール（犬の行進）など、華やかなドッグショーもご覧いただけます。

さらに、愛犬と一緒にアトラクションに乗車できる本イベント限定のチケット販売や、イベント参加・園内施設の利用で参加できるペットグッズ抽選会など、遊園地で過ごす一日をさらに特別にするコンテンツもご用意しております。

愛犬との思い出作りはもちろん、遊園地ならではの非日常空間で新たなワンちゃん仲間とも出会えるイベント「FUJI-Qわんわんフェス」に、ぜひお越しください。

イベント概要

◆開催日時

2026年6月14日(日) 10:00～16:00

※雨天決行、荒天中止

◆会場

富士急ハイランド 高飛車前広場

（１）わんわんマルシェ

愛犬用おやつや、アクセサリーなどの雑貨、ドッグマッサージなど、わんちゃん本位で楽しめる体験を中心に、20店舗が一日限定で出店いたします。

【会場】

高飛車前広場

【時間】

10:00～16:00

【出店店舗】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1110/table/1964_1_d0a69b8877e4b0b7a79aad99714aa3f2.jpg?v=202605150251 ]

（２）ドッグフォトグラファーによる撮影会

ペットフォトスタジオMoo代表・尾崎たまきさん。「いぬのきもち」や「ペットのおうち」などの撮影を担当し、2025年山梨にスタジオをオープン。撮影愛玩動物飼養管理士の資格を保有したカメラマンが、ペットと飼い主の魅力を引き出します。

【撮影時間】

10:00～16:00

【内容】

園内最大2か所(指定場所)で複数カットを撮影(約15～30分)。撮影後にデータ確認・購入手続き(支払い・情報記入)。データは後日、色味調整後にカメラマンよりお渡し。

【料金】

撮影データ2カット：3,000円／追加1データ：1,000円

※2カットから購入可能。撮影は無料。購入後の返金不可。

【販売方法】

当日会場内の券売機で支払い(現金のみ・1,000円札対応)

（３）わんちゃんショー

ドッグトレーナー横山友圭里さんのパフォーマンスとふじさんセラピードッグクラブトレーナーによるカドリール（わんちゃんの行進）ショーを開催します。

【会場】高飛車前広場

【時間】13:00～13:30

【観覧料】無料

※イメージ

（４）お得なチケット販売

愛犬と一緒にアトラクションがお楽しみいただけるチケットを販売いたします。本イベント限定で通常料金よりお得にお買い求めいただけます。

≪お得な乗車セットチケット≫

【料金】

3,000円 ※通常料金から最大1,000円引き

【内容】

乗り物2回券（カルーセル・観覧車・Par-tea Cupから2種お選びください）※チケット1枚につき犬2頭、付き添い1名まで利用可能（本人のみ）

（５）抽選会

富士急ハイランドの施設利用やイベントコンテンツを楽しむことで参加できる、ペットグッズ抽選会を開催します。

≪参加条件≫

下記より３つ達成しスタンプを集めた方

１.愛犬とアトラクションを楽しむ

２.わんわんマルシェでお買い物（撮影会参加も含む）

３.園内グルメを満喫 ※対象店舗のみ

４.愛犬の写真を園内で撮影＆SNS投稿

【時間】

ラリー台紙配布 10:00～13:00

抽選券引換 11:00～14:00

抽選会 15:00～

【会場】

台紙配布・抽選券引換…本部テント

抽選会…高飛車前広場内にて

（６）わんわんオフ会

犬種別のオフ会を実施いたします。“ワン友”ができるきっかけづくりの場としてご活用

ください。

【会場】

リサとガスパールタウン ドッグラン

※詳細は後日イベントページにて発表いたします。

詳細ページへ :https://www.fujiq.jp/event/202606_dog.html

園内の愛犬向けサービス・施設

◆ドッグラン

場所：リサとガスパール タウン内

料金：無料

◆愛犬用ご飯

１.フードスタジアム

内容：ミルクリゾット S：1,000円、M：2,000円／鹿肉ジャーキー 1,200円

２.カフェブリオッシュ(リサとガスパール タウン内)

内容：・ささみプレート 600円・ビスケットプレート 500円

※価格は税込み

◆愛犬用グッズ販売

場所：ショップ(リサとガスパール タウン内)

◆愛犬と一緒に乗れるアトラクション

対象：シャイニングフラワー(大観覧車) 800円／Par-tea Cup 1,000円／エッフェル塔のカルーセル 800円 ※オーナー様1名につき、愛犬2頭まで乗車可能 ※愛犬も乗車券が必要です。

◆リードフック

場所：FUJIYAMA下トイレ前／フードスタジアム入口横 ※お手洗いやお食事のテイクアウトなど、短時間利用に限ります。

ドッグランミルクリゾット愛犬用グッズ愛犬と一緒に乗れるアトラクション

富士急ハイランド営業データ

■営業時間

日により営業時間が異なります。

詳しくは公式サイトにてご確認ください。

■料金

ワンデイパス

大人6,000円～7,900円、中高生5,500円～7,400円

小学生4,400円～5,100円、幼児・シニア2,100円～2,600円

※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

※富士急ハイランドは入園無料です。

■アクセス

車

新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接。東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分。

バス

新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車。東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車。※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中

電車

JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換、富士急ハイランド駅下車。大月駅から約50分。

会社概要

社名：株式会社富士急ハイランド

代表者：上原 厚

設立：1964年6月1日

所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号

事業内容：遊園地事業

公式ＨＰ：https://www.fujiq.jp/