パソナ 経済産業省「国際化促進インターンシップ事業」受託　オンライン高度外国人材活用セミナー&事業説明会5月19日より開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナは、経済産業省より受託した令和8年度「国際化促進インターンシップ事業」の一環として、優秀な海外在住の高度外国人材の受け入れを検討する企業を対象にした、「オンライン高度外国人材活用セミナー&事業説明会」を5月19日（火）より順次開催いたします。

近年、日本では少子高齢化の進行に伴う労働力人口の減少や、企業の海外展開・国際競争の激化を背景に、高度な専門性やグローバルな視点を持つ外国人材への期待が高まっています。一方で、中堅・中小企業においては、外国人材の受け入れに関するノウハウ不足や、採用後の活躍環境整備が十分に進んでいないといった課題も存在しています。

本事業は、高度外国人材のインターンシップを通じて、日本の中堅・中小企業における高度外国人材の活躍環境を整備し、海外展開等に取り組む体制の強化、その成長促進を目的としています。

本年度は、海外から高度外国人材を受け入れ、日本国内のオフィス等で就業体験を行う「来日インターンシップ」と、高度外国人材が自宅等からリモートで就業体験を行う「オンラインインターンシップ」の2コースとなります。

説明会では、国際化促進インターンシップ事業についての説明のほか、高度外国人材活用のポイント解説セミナーや人材活用事例紹介も実施。人材活用事例紹介では、昨年度の国際化促進インターンシップに参加し、高度外国人材を受け入れた企業が登壇し、成功談のみならず直面した課題やその乗り越え方まで、実務に活かせる具体的な知見を共有します。海外へのビジネス展開・進出の第一歩を踏み出すきっかけづくりに是非ご参加ください。

◆事業説明会概要

日時：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16751/table/2222_1_1a2bef51a163cda7ac9524b5f8b813b4.jpg?v=202605150251 ]

場所：オンライン（Microsoft Teams を使用）

内容：

・高度外国人材活用のポイント解説セミナー

・高度外国人材の活用事例紹介

・国際化促進インターンシップ事業についてのご説明・質疑応答

料金：無料（事前申し込み制）

お申込み：https://x.gd/WJbcW

URL：https://internshipprogram.go.jp/

お問い合せ：経済産業省 国際化促進インターンシップ事務局（株式会社パソナ内）

TEL 050-5482-6891 / Email jip@pasona.co.jp