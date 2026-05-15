JAL国内線の新CMキャラクターに井桁弘恵さんを起用！

日本航空株式会社

日本航空株式会社（以下、JAL）は、国内線の新CMキャラクターに俳優・モデルの井桁弘恵さんを起用し、新WEB CM「だって、ぜんぶ、JALだから。」篇（15秒／30秒）を2026年5月15日（金）にJAL公式Webサイトおよび各SNS（YouTube、Instagram、TikTok）にて公開しました。

JALは、「お客さまの心に響く出会いと体験」をお届けするため、「New Angles,New Stories～日本ともういちど出会う」を新たなサービスコンセプトに掲げ、2026年4月から国内線サービスを順次リニューアルしています（※1）。日本の新たな魅力に出会う姿を描いた新CMのキャラクターには、しなやかな気品と等身大の親しみやすさを兼ね備えた俳優・モデルの井桁弘恵（いげたひろえ）さんを起用。視聴者と同じ目線で旅に驚き、心から楽しむ井桁さんの姿を通じ、日頃から飛行機をご利用いただいている方はもちろんのこと、久しぶりに旅に出る方にも「あ、私にぴったり。」とワクワクしていただけるような新しいJAL国内線の価値を提案してまいります。

新WEB CM「だって、ぜんぶ、JALだから。」篇

本WEB CMでは、井桁弘恵さんが一人の等身大の旅人として、これまで気付かなかった“日本の新しい魅力“に出会う姿を描いています。出発前から旅をとなりで支える「JALアプリ」、空の上で新しい物語で心満たされる「機内食」、新たな日本に出会い胸を膨らませる「機内誌」、そして目的地で味わう感動。そのすべてで心が動くのは、「だって、ぜんぶ、JALだから。」そんな安心感と高揚感を、井桁さんの等身大の言葉で伝えます。井桁さんの凛とした美しさと、ふとした瞬間にこぼれる無邪気な笑顔、その自然体な姿を通して、JALが届ける上質な旅を身近に感じていただけるストーリーです。

■新WEB CM概要

【タイトル】「だって、ぜんぶ、JALだから。」篇（15秒／30秒）

【公開日】2026年5月15日（金）

※JAL国内線サービスリニューアルWebサイト（https://jal.co.jp/jp/ja/dom/service/new-stories/

）および各SNS（YouTube、Instagram、TikTok）にて公開

・「だって、ぜんぶ、JALだから。」篇 15 秒：https://youtu.be/4AAIQzZQnMU

・「だって、ぜんぶ、JALだから。」篇 30 秒：https://youtu.be/JV2YpWDBN6w

あわせて、2種類の縦型CMもYouTube、Instagram、TikTokで配信いたします。

・「JALアプリ」篇（縦）：https://youtube.com/shorts/hibX3JhV1BY

・「機内食」篇（縦） ：https://youtube.com/shorts/Wb3KoWFkTg4

※1：2026年3月23日配信プレスリリース「国内線サービスを4月から順次リニューアル」(https://press.jal.co.jp/ja/release/202603/009441.html)

■新WEB CMストーリーボード

「だって、ぜんぶ、JALだから。」篇 WEB CM（30秒）

１.

旅をとなりで支えるJALアプリ

２.

地域の食文化が味わえる機内食

３.

日本の新しい一面に出会える機内誌

４.

旅先での伝統体験

５.

だって、ぜんぶ、JALだから。

６.

旅気分がつづく“おうちで機内販売”

■参考：「JAL国内線 サービスリニューアル」について

2026年4月から「New Angles, New Stories～日本ともういちど出会う」をコンセプトに、国内線サービスを順次リニューアルしています。「お客さまの心に響く出会いと体験」をお届けするため、日常で見過ごしていた「日本の魅力」に焦点を当てて、お客さまの心がそっと上向く旅のシーンを演出します。

＜リニューアルの一例＞

・新機材ボーイング737-8型機を2027年度に導入し、ファーストクラス設定路線を全国へ拡大します。

・アプリやラウンジ、機内サービスのリニューアルを通じ、ストレスフリーかつ上質な体験をお届けします。

詳細は、以下Webサイトをご参照ください。

https://jal.co.jp/jp/ja/dom/service/new-stories/

井桁弘恵さんインタビュー

１.今回のJAL国内線WEB CM「だって、ぜんぶ、JALだから。」の撮影はいかがでしたか？見どころを教えてください。

旅に出る前、旅の途中、そして帰ってきてからもワクワクを味わえる。

そんなJALさんの心遣いがギュッと詰まったCMになったと思います。また、広島の風情ある街並みのなかで、穏やかで晴れやかな旅をさせていただいたので、その空気感も届いたらいいなと思います。

２.国内旅行はよくされますか？どんなときに旅に出たくなりますか？

数日休みができると、旅に出たくなります。

友達との旅はもちろん、一人でゆっくり楽しむ旅も大好きです。

まだまだ日本には行ったことない魅力的な場所がたくさんあるんだろうな、といつも次の旅先を調べています。

３.井桁さんにとって、国内旅行で心はずむ瞬間はどんなときですか？

素敵な景色に出会えた瞬間と、宿に到着した瞬間です。

＜井桁 弘恵さんプロフィール＞

1997年2月3日生まれ。福岡県出身。

2011年スカウトにて芸能界デビュー。女優、モデル、タレントとして、映画・ドラマ・バラエティ・雑誌等、多方面で活躍中。

現在は、日本テレビ「おしゃれクリップ」にMCとして出演、NHK「世界で開け！ひみつのドアーズ」にレギュラー出演しており、また、4月から日本テレビ「Going!Sports&News」FIFAワールドカップSPキャスターに就任した。

4月24日からHuluにて配信スタートしたドラマ「リターン・ザ・ギフト」に出演中。