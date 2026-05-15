株式会社BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ スーパーマリオ with YOSHI』(メーカー希望小売価格1回750円(税10％込))を2026年5月23日(土)より順次発売いたします。 (発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





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一番くじ スーパーマリオ with YOSHI





■商品特長

本商品は、スーパーマリオでお馴染みのキャラクター「ヨッシー」のみを揃えた一番くじです。ぬいぐるみ、ぬいぐるみマスコット、マグカップ、プレートコレクション、ラバーコレクション、ジッパーバッグ・メモコレクション、ファブリックコレクションをラインナップしました。

A賞はりんごを抱えてお座りした姿がとても可愛いヨッシーのぬいぐるみ。一緒に食事を楽しみたくなる可愛さです。B賞はヨッシーぬいぐるみマスコットです。みどりヨッシー、ピンクヨッシー、きいろヨッシーの3種からお好きなヨッシーをお選びいただけます。C賞は「とってもすてきなマグカップ」シリーズから、取っ手がりんごデザインになったヨッシーのマグカップをご用意しました。D賞のカラフルなヨッシー4種から選べるプレートは、食事や小物置き等に使用できる、実用的で日常を鮮やかに彩るアイテムです。そのほか、それぞれ計6種から選べるラバーコレクション、ジッパーバッグ・メモコレクション、ファブリックコレクションをラインナップ。ラバーコレクションは「ラバーコースター2種」「ラバークリップ2個セット2種」「ラバーチャーム2種」、ジッパーバッグ・メモコレクションは「ジッパーバッグ5枚とステッカーのセット3種」「メモとステッカーのセット3種」、ファブリックコレクションは「マイクロファイバータオル2種」「ジャガードタオル2種」「ふわふわタオル1種」「吸水ポーチ1種」をご用意しました。いずれもヨッシーの魅力が溢れるアイテムです。

さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、おやすみ姿が可愛いヨッシーのぬいぐるみをご用意しました。約50cmのおおきなヨッシーのぬいぐるみ with りんごが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定です。









■等級一覧

・A賞：ヨッシーのぬいぐるみ with りんご(全1種) 約29cm

・B賞：カラフル★ヨッシーぬいぐるみマスコット(全3種) 約13cm

・C賞：とってもすてきなマグカップ(全1種) 約10cm

・D賞：プレートコレクション(全4種) 約10cm

・E賞：ラバーコレクション(全6種)

コースター…約8cm／クリップ…約5cm／チャーム…約5cm

・F賞：ジッパーバッグ・メモコレクション(全6種)

ジッパーバッグ…約17cm／メモ…約11cm／ステッカー…約6.5cm

・G賞：ファブリックコレクション(全6種)

マイクロファイバータオル…約35cm／ジャガードタオル…約23cm／

ふわふわタオル…約23cm／吸水ポーチ…約24cm

・ラストワン賞：おやすみヨッシーのぬいぐるみ 約35cm

・ダブルチャンスキャンペーン：おおきなヨッシーのぬいぐるみ with りんご

合計50個、約50cm









■商品概要

・商品名 ： 一番くじ スーパーマリオ with YOSHI

( https://1kuji.com/products/mario_yoshi )

・メーカー希望小売価格： 1回750円(税10％込)

・種類数 ： 全7等級27種＋ラストワン賞

・販売ルート ： ファミリーマート、Nintendo TOKYO、

Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、

Nintendo FUKUOKAなど

・店舗検索 ： https://1kuji.com/shop_lists?product_id=mario_yoshi

・販売開始日 ： 2026年5月23日(土)より順次発売予定

・発売元 ： 株式会社BANDAI SPIRITS





※店舗の事情によりお取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございます。なくなり次第終了となります。

※画像と実際の商品とは異なる場合があります。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合があります。

※「一番くじ」および「ラストワン」「ダブルチャンス」は登録商標です。





(C) Nintendo









■「一番くじ」について

コンビニエンスストアやアミューズメント施設などで購入できる、BANDAI SPIRITSのキャラクターくじです。









【一般のお客様からのお問い合わせ先】

BANDAI SPIRITSお客様相談センター

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