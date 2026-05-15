YOLU、ブランド累計販売数 1億個*突破！

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) が展開するナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」は、2021年8月のブランド誕生から約4年半で、シリーズ累計販売数が1億個*を突破したことをお知らせします。 昨今のヘアケア市場を牽引するブランドとして、1,000円以上の高付加価値シャンプーカテゴリーにおいて売上日本一**を記録。さらに、トリートメントカテゴリーにおいても2年連続で売上日本一***を達成するなど支持をいただいております。

note：https://note.com/ine_pr/n/nf34eac212c28(https://note.com/ine_pr/n/nf34eac212c28)

* YOLU 全カテゴリの累計販売数実績より（2021年8月～2026年4月 自社調べ）

** 該当商品：YOLUカームナイトリペア詰替。2025年2月～2026年1月 独自に定義した「1,000円以上の高付加価値シャンプー」カテゴリにおけるSKU別購入金額（ドラッグストア） No.1。（株）TrueDataを基にした自社調べ。

*** 富士経済「化粧品マーケティング要覧2025」 ＜ヘアトリートメント・ブランドシェア・2023～2024年実績>

1億個突破の背景にある「支持される3つの理由」

1. 「夜間美容」という習慣への共感

睡眠中の乾燥や摩擦に着目した「夜間美容」という考え方が、忙しい日々の中で手軽に丁寧なケアを取り入れたいと願う方々の想いに寄り添う形となりました。ウェルビーイングや睡眠の質への関心が高まる中、夜の時間を活用して美しさを整えるという習慣が、多くの方に受け入れられています。

2. 処方・香り・デザインへのこだわりと、高い満足度

お客様からは「翌朝も毛先までしっとりなめらか」「香りが上品、リラックスタイムにぴったり」「可愛いパッケージで気分があがる」などのお声をいただいており、使用感満足度は97.6%*1。インハウスチームで磨き上げたパッケージデザインや、1日の終わりにふさわしい心地よい香りが、日々のバスタイムを「自分を労わる時間」に変える一助となり、継続的な愛用へと繋がっています。

3. 季節の悩みに寄り添う限定シリーズと、カテゴリーの広がり

定番ラインに加え、季節ごとの髪や肌の悩みに応える限定シリーズもご好評をいただいております。特に、乾燥や静電気をケアする夜桜をイメージしたシリーズは、「桜ヘアケア」の季節限定商品として売上日本一*2を2年連続記録しました。

現在はヘアケアに留まらず、ボディソープやバスタブレットなど、全身をケアできるラインナップの拡充により、さらに多くの方の夜のひとときに寄り添えるブランドへと歩みを進めています。

*1 自社調べ：YOLUシャンプー・トリートメント（リニューアル品）を購入し使用した123名のうち使用感について「とても満足」「満足」「やや満足」と答えた回答者の割合(2025年5月実施)

*2 2023年10月～2024年3月「インバスヘアケア」カテゴリー内「桜・春コンセプトの期間限定商品」のブランド別購入金額において1位。出典：株式会社True Dataを元に算出した自社調べ（業態：全国ドラッグストア）/ 2024 年 10 月～2025 年 3 月 「インバスヘアケア」カテゴリー内「桜・春コンセプトの期間限定商品」のブランド別購入金額において 1 位。出典：株式会社 True Data を元に算出した自社調べ（業態：全国ドラッグストア）

YOLU

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