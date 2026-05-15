空気清浄機市場規模、2034年までに282億米ドルに到達――2026年～2034年の年平均成長率は6.67%
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空気清浄機市場レポート2026
市場概要：
IMARCグループの最新の研究論文によると、「空気清浄機市場：世界の業界動向、シェア、規模、成長、機会、予測（2026年～2034年）世界の空気清浄機市場規模は155億米ドル2025年には、IMARCグループは市場がさらに成長すると予測しています。282億米ドル2034年までに成長率を示す年平均成長率（CAGR）6.67%2026年から2034年の間。
この詳細な分析は、主に業界規模、ビジネス動向、市場シェア、主要な成長要因、および地域別予測を網羅しています。本レポートは包括的な概要を提供し、調査結果、市場評価、およびさまざまな情報源からのデータを統合しています。また、推進要因や課題といった重要な市場動向に加え、成長機会、財務分析、技術革新、新たなトレンド、イノベーションについても重点的に取り上げています。さらに、地域別市場評価と競争環境分析も提供しています。
詳細な市場インサイトのための無料サンプルPDFをリクエスト:https://www.imarcgroup.com/report/ja/air-purifier-market/requestsample
先進的な空気清浄技術が室内空気の質をどのように変革しているか
HEPAフィルター技術は、0.3ミクロンという微細な粒子を99.97%の効率で除去し、アレルゲン、微生物、有害な微粒子を捕集すると同時に、フィルターのない空間と比較して室内空気の質を85%向上させます。
IoT対応のスマート空気清浄機は、リアルタイムの空気質モニタリング機能を備え、汚染物質レベルに基づいてパーソナライズされた浄化を行い、適応型運転モードによってエネルギー消費量を32%削減します。
HEPAフィルター、活性炭フィルター、イオン化技術を組み合わせたハイブリッド多段階ろ過システムは、VOC（揮発性有機化合物）、臭気、病原体を含む汚染物質を包括的に除去し、総合的な除去効率は94%に達します。
AIを活用したフィルター寿命予測システムは、実際の空気質への曝露状況に基づいて交換スケジュールを最適化し、フィルターの寿命を18%延長すると同時に、メンテナンスコストを28%削減します。
UV-LEDと光触媒酸化技術は、有害なオゾンを発生させることなく、空気中のウイルスや細菌の99.99%を除去するため、医療施設や住宅環境において安全に運用できます。
空気清浄機市場の主なトレンド
スマート空気清浄機とコネクテッド空気清浄機の爆発的な成長アプリ制御とリアルタイムモニタリング機能を備えたIoT対応空気清浄機は、年間14.2%の成長率で、新製品販売の38%を占めています。音声制御、フィルター交換アラート、空気質追跡などのスマート機能が消費者の嗜好を牽引しており、スマート空気清浄機の購入者の62%はミレニアル世代とZ世代です。
健康意識の高まりと呼吸器疾患への認識世界の呼吸器疾患の罹患率は過去5年間で28%増加し、成人の4.6%が慢性閉塞性肺疾患（COPD）、肺気腫、慢性気管支炎と診断されています。こうした健康意識の高まりが、家庭用空気清浄機の普及率を年間8.5%の成長へと押し上げており、特に医療意識の高い先進国市場でその傾向が顕著です。
商業・産業用空気清浄機の導入が急増パンデミックへの意識の高まりを受け、病院、ホテル、学校、オフィスなどの商業施設における空気清浄機の導入が拡大しており、商業用途が市場価値の48%を占めている。室内空気質基準に関する規制遵守要件が、商業セグメントの9.2%の成長を支えている。
空気清浄機市場レポート2026
市場概要：
IMARCグループの最新の研究論文によると、「空気清浄機市場：世界の業界動向、シェア、規模、成長、機会、予測（2026年～2034年）世界の空気清浄機市場規模は155億米ドル2025年には、IMARCグループは市場がさらに成長すると予測しています。282億米ドル2034年までに成長率を示す年平均成長率（CAGR）6.67%2026年から2034年の間。
この詳細な分析は、主に業界規模、ビジネス動向、市場シェア、主要な成長要因、および地域別予測を網羅しています。本レポートは包括的な概要を提供し、調査結果、市場評価、およびさまざまな情報源からのデータを統合しています。また、推進要因や課題といった重要な市場動向に加え、成長機会、財務分析、技術革新、新たなトレンド、イノベーションについても重点的に取り上げています。さらに、地域別市場評価と競争環境分析も提供しています。
詳細な市場インサイトのための無料サンプルPDFをリクエスト:https://www.imarcgroup.com/report/ja/air-purifier-market/requestsample
先進的な空気清浄技術が室内空気の質をどのように変革しているか
HEPAフィルター技術は、0.3ミクロンという微細な粒子を99.97%の効率で除去し、アレルゲン、微生物、有害な微粒子を捕集すると同時に、フィルターのない空間と比較して室内空気の質を85%向上させます。
IoT対応のスマート空気清浄機は、リアルタイムの空気質モニタリング機能を備え、汚染物質レベルに基づいてパーソナライズされた浄化を行い、適応型運転モードによってエネルギー消費量を32%削減します。
HEPAフィルター、活性炭フィルター、イオン化技術を組み合わせたハイブリッド多段階ろ過システムは、VOC（揮発性有機化合物）、臭気、病原体を含む汚染物質を包括的に除去し、総合的な除去効率は94%に達します。
AIを活用したフィルター寿命予測システムは、実際の空気質への曝露状況に基づいて交換スケジュールを最適化し、フィルターの寿命を18%延長すると同時に、メンテナンスコストを28%削減します。
UV-LEDと光触媒酸化技術は、有害なオゾンを発生させることなく、空気中のウイルスや細菌の99.99%を除去するため、医療施設や住宅環境において安全に運用できます。
空気清浄機市場の主なトレンド
スマート空気清浄機とコネクテッド空気清浄機の爆発的な成長アプリ制御とリアルタイムモニタリング機能を備えたIoT対応空気清浄機は、年間14.2%の成長率で、新製品販売の38%を占めています。音声制御、フィルター交換アラート、空気質追跡などのスマート機能が消費者の嗜好を牽引しており、スマート空気清浄機の購入者の62%はミレニアル世代とZ世代です。
健康意識の高まりと呼吸器疾患への認識世界の呼吸器疾患の罹患率は過去5年間で28%増加し、成人の4.6%が慢性閉塞性肺疾患（COPD）、肺気腫、慢性気管支炎と診断されています。こうした健康意識の高まりが、家庭用空気清浄機の普及率を年間8.5%の成長へと押し上げており、特に医療意識の高い先進国市場でその傾向が顕著です。
商業・産業用空気清浄機の導入が急増パンデミックへの意識の高まりを受け、病院、ホテル、学校、オフィスなどの商業施設における空気清浄機の導入が拡大しており、商業用途が市場価値の48%を占めている。室内空気質基準に関する規制遵守要件が、商業セグメントの9.2%の成長を支えている。